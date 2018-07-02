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الإثنين، 02 يوليه 2018 06:31 م
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فى ظل تعاون التنمية المحلية..

اتحاد المستثمرات العرب يعد تقريرا عن الفرص الاستثمارية بمحافظات مصر

الإثنين، 02 يوليه 2018 05:48 م
اتحاد المستثمرات العرب يعد تقريرا عن الفرص الاستثمارية بمحافظات مصر الدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب
كتب محمود عثمان
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قالت الدكتورة هدى يسى، رئيسة جمعية سيدات الأعمال للتنمية ورئيس اتحاد المستثمرات العرب، إنها بصدد إعداد تقرير بكامل المشروعات المتاحة بمختلف محافظات مصر لعرضها على سيدات الأعمال العرب والمستثمرين وذلك عقب تعهد من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى بدعم إقامة المشاريع الاستثمارية بمختلف المحافظات.

 

وأضافت رئيسة اتحاد المستثمرات العرب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الروتين والإجراءات الإدارية كانت تعطلنا كثيرا فى إقامة المشاريع الاستثمارية لكن وزير التنمية المحلية وعدنا بأنه سيكون هناك إشراف دائم من قبله باعتبار الوزارة شريك فى دعم التنمية وجذب الاستثمارات لمختلف المحافظات.

 

وأشارت يسى، إلى أنه سيكون هناك إشراف من قبل وزارة التنمية المحلية ومتابعة دائمة لتذليل أية عقبات أمام المشاريع الاستثمارية المنتظر تنفيذها بالمحافظات.

 

كان وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى قد عقد اجتماعًا مع اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسى رئيسة جمعية سيدات الأعمال للتنمية، بحضور مجموعة من قيادات الوزارة، والذى تطرق إلى التنسيق مع الاتحاد وجمعية سيدات الأعمال لدعم التنمية فى المحافظات والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية المساهمة فى تنفيذها.


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