إعلان فوز 200 مواطن بـ2 مليون جنيه فى سحب شهادة أمان

كتب عبد الحليم سالم

أعلنت منذ قليل شركة مصر لتأمينات الحياة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام فوز 200 مواطن بـ2 مليون جنيه فى السحب الأول لشهادة أمان.

وقام محمد عبد الرحمن مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالاتصال بـ10 من الفائزين، لإبلاغهم تلفونيا خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم بأحد الفنادق.

تم اختيار الفائزين بواسطة لجنة مكونة من سليمان عبد الصمد من هيئة الرقابة المالية، وثنية إبراهيم من وزارة التضامن، وعلاء الشافعى من البنك الأهلى، وريمون عطا من بنك مصر، وهايدى أنور من بنك القاهرة، ودينا مصطفى من البنك الزراعى وسيدة عامر من شركة مصر لتأمينات الحياة.

جدير بالذكر أن عملاء شهادة أمان تخطى المليون مواطن وبلغت قيم الشهادة نحو مليار جنيه حتى الآن، ويتم إجراء سحب كل 3 أشهر.