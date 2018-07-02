video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 01:23 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

إعلان فوز 200 مواطن بـ2 مليون جنيه فى سحب شهادة أمان

الإثنين، 02 يوليه 2018 12:27 م
إعلان فوز 200 مواطن بـ2 مليون جنيه فى سحب شهادة أمان البنك المركزى
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

أعلنت منذ قليل شركة مصر لتأمينات الحياة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام فوز 200 مواطن بـ2 مليون جنيه فى السحب الأول لشهادة أمان.

 

وقام محمد عبد الرحمن مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالاتصال بـ10 من الفائزين، لإبلاغهم تلفونيا خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم بأحد الفنادق.

 

تم اختيار الفائزين بواسطة لجنة مكونة من سليمان عبد الصمد من هيئة الرقابة المالية، وثنية إبراهيم من وزارة التضامن، وعلاء الشافعى من البنك الأهلى، وريمون عطا من بنك مصر، وهايدى أنور من بنك القاهرة، ودينا مصطفى من البنك الزراعى وسيدة عامر من شركة مصر لتأمينات الحياة.

 

جدير بالذكر أن عملاء شهادة أمان تخطى المليون مواطن وبلغت قيم الشهادة نحو مليار جنيه حتى الآن، ويتم إجراء سحب كل 3 أشهر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انطلاق فعاليات أول مؤتمر لمصر لتأمينات الحياة حول شهادة أمان للسحب على 2مليون جنيه

اليوم مؤتمر مصر لتأمينات الحياة حول السحب الأول لشهادة أمان المصريين

شهادة امان

مصر لتامينات الحياه

سحب شهادة امان




لا تفوتك
التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

وزير النقل: تسريع إجراءات شراء 100 جرار جديد للسكة الحديد

وزير النقل: تسريع إجراءات شراء 100 جرار جديد للسكة الحديد

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

نقابات على حافة الإفلاس..40 مليون جنيه عجز سنوى بـ"التجاريين"..50 قرش دعم سنوى لكل عضو بـ"العلميين".."المرشدين السياحيين" فى أزمة بعد توقف صرف مليون جنيه لصندوق الكوارث.. و28 شهرا متأخرات المعاشات فى"الزراعيين"

نقابات على حافة الإفلاس..40 مليون جنيه عجز سنوى بـ"التجاريين"..50 قرش دعم سنوى لكل عضو بـ"العلميين".."المرشدين السياحيين" فى أزمة بعد توقف صرف مليون جنيه لصندوق الكوارث.. و28 شهرا متأخرات المعاشات فى"الزراعيين"

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

Razer تكشف عن لوحات مفاتيح جديدة مخصصة للألعاب

Razer تكشف عن لوحات مفاتيح جديدة مخصصة للألعاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة