أسعار النفط اليوم الاثنين 2-7-2018 برنت يسجل 78.50 دولار للبرميل

كتب أحمد أبو حجر

سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين 2-7-2018 انخفاضا، حيث سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت نحو 78.50 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 73.75 دولار للبرميل فى العقود الآجلة.

وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية يوم الاثنين تجاوز إنتاج النفط الروسى 11 مليون برميل يوميا فى يونيو للمرة الأولى منذ أبريل 2017.

وارتفع إنتاج النفط إلى 11.06 مليون برميل يوميا فى يونيو من 10.97 مليون برميل يوميا فى مايو بزيادة نحو 100 ألف برميل يوميا. وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط 45.276 مليون طن مقارنة مع 46.377 مليون فى مايو.

وفى الشهر الماضى اتفقت أوبك وكبار منتجى النفط فى العالم وفى مقدمتهم روسيا على العودة لنسبة التزام مئة بالمئة بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها مسبقا بعدما خفض عدد من الدول الأعضاء فى اوبك الانتاج بأكثر من المتفق عليه لعدة أشهر.

وتعهدت روسيا بزيادة الإنتاج 200 ألف برميل يوميا فى النصف الثانى من العام.

وقادت روسنفت، أكبر منتج للنفط فى روسيا، زيادة الإنتاج وبمعدل بلغ 1.6 بالمئة الشهر الماضى إلى 3.89 مليون برميل يوميا وفقا للبيانات. ولا تدرج بيانات وزارة الطاقة بعضا من المشروعات المشتركة لروسنفت.

ورفعت السعودية أكبر مصدر للخام فى العالم الإمدادات إلى 10.70 مليون برميل يوميا فى يونيو حزيران لتقترب من مستوى الانتاج القياسى المرتفع للمملكة.

وسجل إنتاج الغاز الروسى 53.57 مليار متر مكعب الشهر الماضى، بما يعادل 1.79 مليار متر مكعب يوميا، مقابل 58.12 مليار متر مكعب فى مايو.