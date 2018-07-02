أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الإثنين 2-7-2018

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت الأخبار الاقتصادية اليوم تعرف على أبرزها...

توقيع إتفاق للتعاون الاقتصادى والفنى بين مصر وبنجلاديش

وقعت مصر وبنجلاديش، اليوم الإثنين، اتفاقا للتعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفير محمد على سوركار، سفير بنجلاديش لدى القاهرة، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.

وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم التعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين بصورة تسهم فى تنمية الاقتصاد تحقيقا لمصلحة كلا البلدين وفقا للأولويات التى تنص عليها سياسات واستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر وبنجلاديش.

وأوضحت سحر نصر، فى تصريحاتها اليوم، أن الاتفاق سيساهم فى تعزيز التعاون المشترك بعدة مجالات، أهمها تشجيع الاستثمارات المتبادلة وتبادل الخبراء والمتدربين، وتقديم المنح الدراسية فى المجالات الاقتصادية والفنية، وإنشاء مشروعات مشتركة بين شركات القطاعين العام والخاص، وتبادل الوفود والأعمال التحضيرية لتنفيذ شراكات واستثمارات.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة جديدة لخلق مزيد من آفاق التعاون الثنائى بين البلدين، مؤكدة أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وذكرت الوزيرة، أن هذا الاتفاق يعد إطار عام لمذكرات تفاهم واتفاقيات سيتم توقيعها بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، ومنها مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمار، داعية المستثمرين فى بنجلاديش إلى ضخ استثمارات جديدة خاصة فى مشروع تنمية محور قناة السويس والصعيد، والاستفادة من الحوافز التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد، مشيرة إلى اهمية زيادة حجم الاستثمارات البنجلادشية فى مصر والبالغة نحو 12 مليون دولار فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والخدمات والقطاع الانشائى، لتعبر عن العلاقات المتميزة بين البلدين.

عمرو نصار ووزير الاستثمار البولندى يوقعان بيان ختام المشاورات الثنائية – صور

وقع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة جيرزى كوشينسكى وزير الاستثمار والتنمية البولندى البيان الختامى للجولة الأولى للمشاورات الثنائية بين مصر وبولندا والتى عقدت بالقاهرة صباح اليوم – والمقرر عقدها سنويا بكلا البلدين بالتناوب، حيث تمت مناقشة أهم الموضوعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين فى هذا الصدد.

وشارك فى الجولة الأولى للمشاورات من الجانب المصرى وزارت الزراعة واستصلاح الأراضى والسياحة والخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبنك مصر وبنك تنمية الصادرات ومصلحة الكفاية الإنتاجية وهيئة تنشيط السياحة ومجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى والاتحاد العام للغرف التجارية.

كما شارك فى الجولة الأولى للمشاورات من الجانب البولندى بنك التنمية البولندى BGK ووزارة الزراعة البولندية (الحجر البيطرى)، المنطقة البولندية الخاصة لإقليم Katowize والوكالة البولندية للتجارة والاستثمار وغرفة التجارة والصناعة البولندية ووزارة البنية التحتية .

مصر تفوز برئاسة المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة لأول مرة منذ 1955

فازت مصر برئاسة المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة، للدورة القادمة 2019 - 2020، حيث نجح المهندس أحمد محمد عثمان فى اقتناص منصب رئيس المجلس فى الانتخابات التى أجريت فى ختام المؤتمر الدولى للمشروعات الصغيرة الذى عقد فى تايوان فى الفترة من 26 يونيو إلى 29 يونيو 2018 .

كما فاز أيضا من مصر عمرو أبو العزم، بعضوية مجلس الإدارة عن قارة أفريقيا وأوروبا.

وأسفرت الإنتخابات عن فوز أعضاء جدد فى مجلس إدارة المجلس من استراليا والولايات المتحدة الأمريكية وإندونسيا والأرجنتين و تايوان.

وتعليقا على ذلك، أكد المهندس أحمد عثمان الفائز بمنصب الرئيس المنتخب للمجلس، أن نتيجة الانتخابات أظهرت تقدير العالم لمجهودات مصر فى مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فى ظل المبادرات التنموية التى طرحتها القيادة السياسية للبلاد خلال الفترة الماضية إيمانا منها بأهمية تلك المشروعات وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة وخلق وظائف لائقة لشباب مصر.

"الأعمال المصرى الكندى": 420 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وبولندا

أكد المهندس معتز رسلان، رئيس مجلسى الأعمال المصرى الكندى والمصرى للتعاون الدولى، على أن العلاقات الاقتصادية المصرية البولندية شهدت نموا كبيرا فى الفترة الماضية، وذلك بفضل الزيارات المتبادلة والتواصل المستمر بين مسئولى ومنظمات أعمال البلدين، بما يؤكد الرغبة الشديدة بين الجانبين فى تعزيز العلاقات الثنائية والقفز بها إلى مستويات غير مسبوقة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه مجلسى الأعمال المصرى الكندى والمصرى للتعاون الدولى مع جيرزى كوشينسكى وزير الاستثمار والتنمية البولندى، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور سامح فريد وزير الصحة الأسبق، وعدد من السفراء والمسئولين وأعضاء مجلسى الأعمال المصرى الكندى والمصرى للتعاون الدولى.

وقال رئيس مجلسى الأعمال المصرى الكندى والمصرى للتعاون الدولى، خلال اللقاء، إن التبادل التجارى يشهد نموا مضطردا حيث سجل العام الماضى نحو 420 مليون دولار، وهناك فرص كبيرة لزيادته فى ظل اللقاءات والزيارات المتبادلة لعرض فرص الاستثمار ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن زيارة وزير التجارة البولندى تأتى بعد أسابيع من البعثة الترويجية التى نظمها المجلس فى مايو الماضى لبولندا بهدف تعزيز العلاقات التجارية وزيادة الاستثمارات المشتركة والترويج لفرص الاستثمار بمصر.

"بتروتريد": قيمة تحصيل استهلاك الغاز الطبيعى سنويا من 25 إلى 30 مليار جنيه

أكد المهندس جمال خليف، رئيس شركة بتروتريد التابعة لهيئة البترول والثروة المعدنية، أن جملة تحصيل استهلاك الغاز الطبيعى سنويا سواء المنزلى أو التجارى أو الصناعى تتراوح ما بين 25 إلى 30 مليار جنيه.

وأضاف فى تصريحات له اليوم على هامش توقيع 3 بروتوكولات لتوصيل الغاز مع بنك التنمية الصناعية، أن قطاع البترول ملتزم بتوصيل الغاز لـ680 ألف عميل خلال العام الميلادى الجارى بتكلفة تبلغ 1.5 مليار جنيه فى إطار خطة الدولة لتوصيل الغاز لـ35.1 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات مصر بالجهود الذاتية لقطاع البترول.

وذكر أنه سيتم تقسيط تكلفة توصيل الغاز على مدى 6 سنوات بقيمة لن تتجاوز 30 جنيه شهريا.