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الخميس، 19 يوليه 2018 03:12 ص
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10 معلومات عن مدرسة المسجد الجامع بالإسكندرية

الخميس، 19 يوليه 2018 02:00 ص
10 معلومات عن مدرسة المسجد الجامع بالإسكندرية الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية
الإسكندرية- أسماء على بدر
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دشنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية مدرسة المسجد الجامع لمكافحة الفكر المتطرف وتهيئة أجيال جديدة على الإسلام الوسطى المستنير وذلك فى كل أنحاء المحافظة تحت إشراف وكيل أوقاف الإسكندرية وبواسطة دعاة وأئمة مستنيرين.

 

1-   تم تدشينها عام 2017 بـ50 مسجدًا

2-   تمت زيادة المساجد إلى 225  مسجدًا بمختلف مناطق المحافظة خلال العام الحالى

3-   تم فتح باب التسجيل للراغبين بالالتحاق فى حفظ القرآن الكريم وعلومه وتفسيره

4-   تلقى الدروس الدعوية على أيدى محفظين متخصصين وأئمة متميزين

5-   المدرسة بالمجان

6-   يمكن أن يلتحق فيها كل الأعمار

7-   الهدف هو نشر الفكر الوسطى المستنير بين جميع فئات المجتمع خاصة في مرحلة النشء

8-   تقام خلال فترة الصيف

9-   استعادة دور المسجد فى نشر القيم والأخلاق وخدمة المجتمع

10- ستكون مفتوحة يوميًا من العصر إلى المغرب، وستعقد فى نهاية الدورة مسابقات للمتميزين، مع تكريم الفائزين فيها ماديًا ومعنويًا

 

 

 

 

 


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