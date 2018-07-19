1/2 مليار دولار فاتورة حفل تنصيب أردوغان رئيسا لتركيا

كتب- هاشم الفخرانى

كشفت مصادر مطلعة فى المعارضة التركية النقاب عن أن تكلفة حفل تنصيب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بلغت نصف مليار دولار فى وقت يعانى فيه الاقتصاد التركى الكساد وارتفاع الدولار أمام الليرة.

وقال مصدر بالمعارضة لـ" اليوم السابع" رفض الكشف عن اسمه خوفاً من بطش السلطات التركية إن هذا المبلغ دفع من خزينة الدولة وتمثلت التكلفة فى تأمين مبنى البرلمان الذى حلف فيه أردوغان اليمين الدستورية يوم الاثنين قبل الماضى، ونشر 15 ألف شرطى وعناصر من قوات مكافحة الإرهاب والقناصة.

وأكد المصدر على أن التكلفة شملت تأمين الوفود وتسكينهم فى الفنادق والمرافقين لهم ، علاوة على تجديد المجمع الرئاسى وطلاءه، حيث ألقى أردوغان خطابه عقب حلف اليمين الدستورية التى أعلن فيها انتقال النظام من البرلمانى إلى الرئاسى رسمياً.

وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية التركية رفضت إصدار كشف حساب لمصروفات حفل التنصيب ، خوفاً من ردة فعل الأتراك فى وقت يعانون فيه من ارتفاع الأسعار وتصاعد موجة الغلاء.