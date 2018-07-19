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وكيل صحة القليوبية: إنهاء 85% من أعمال تطوير مستشفي كفر شكر المركزى

الخميس، 19 يوليه 2018 11:58 م
وكيل صحة القليوبية: إنهاء 85% من أعمال تطوير مستشفي كفر شكر المركزى الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
القليوبية-نيفين طه
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أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية،عن إنهاء أعمال التطويربمستشفي كفر شكر المركزي بلغت ٨٥% من الأعمال ، كما تم التأكيد على الشركة المنفذة بسرعة الإنتهاء من جميع الأعمال المتبقية حتي يتسني للمديرية افتتاح المستشفي وبدء العمل بها في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال بزيارة تفقدية للمستشفي  للوقوف على آخر المستجدات في أعمال التطوير .

وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المستشفي تخضع لتطوير وتجهيز طبي شامل على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية وذلك اعتباراً من مايو ٢٠١٥.

إضافة الي انها  من أكبر مستشفيات الجمهورية التي توليها وزارة الصحة اهتمامها حيث أنها تخدم أهالي مدينة كفر شكر و المراكز المتاخمة لها من المحافظات الأخرى مثل منية القمح وميت غمر،وكذلك من أهم مستشفيات الطواريء لوقوعها على الطريق السريع بين طريق ميت غمر المنصورة والطرق الفرعية.

ومن جانبه أضاف الدكتور سيد مراد مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة أن المستشفى يشمل 20 حضانة حضانة للأطفال المبتسرين، و20سرير عناية مركزة، وقسم استقبال وطواريء وقسم عمليات وقسم مناظير، وقسم الكلي صناعي ويحتوي على ٤٢ ماكينة للغسيل الكلوي، وعيادات خارجية للتخصصات الطبية المختلفة، وأقسام الاشعة ومنهاالأشعة العادية والموجات فوق الصوتية و الأشعة المقطعية، وكذلك المعامل بأنواعها المختلفة وبنك الدم، وأجنحة إقامة مختلفة منها المجاني والاقتصادي والفندقى .

وأكد  مراد أنه يتم إعادة تدريب و تأهيل الكوادر الطبية تمهيدا للافتتاح، ذلك في إطار إستراتيجية المديرية الواضحة لتقديم خدمات طبية متكاملة والتركيز على أهمية التعليم والتدريب المستمر لجميع العاملين في المستشفيات بهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة .

 

 


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