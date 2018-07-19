وفد لجنة صحة البرلمان يتفقد مستشفيات الإسكندرية

واصل وفد لجنة الصحة بمجلس النواب، تفقده لمستشفيات الإسكندرية، حيث وصل الوفد للمستشفى القبطى بعد زيارة مستشفى القبارى.

وكانت إلهام المنشاوى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أعلنت عن موافقة لجنة الصحة على زيارة عدد من المستشفيات فى الإسكندرية، بناءًا على طلبها، لمعرفة الأسباب التى تؤدى إلى شكوى المواطنين من بعض المستشفيات الحكومية والمتخصصة.

وأوضحت المنشاوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الزيارة بدأت أمس، فى وادى النطرون ومحافظة المنوفية، فى بعض المستشفيات التى كثرت الشكاوى منها.وأشارت إلهام المنشاوى، إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها بعد انتهاء الجولة، بنسختين إحداهما ستناقش فى الجلسة العامة لمجلس النواب، وأخرى تقدم إلى وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إصلاح الصحة.وأكدت المنشاوى أن الجولة ستكون على عدد من المستشفيات الحكومية، ومستشفيات التأمين الصحى، بالإضافة إلى المستشفيات المتخصصة، والتابعة للمؤسسات العلاجية.وقالت المنشاوى، إن زيارة لجنة الصحة للمستشفيات تستهدف الوقوف على المشكلات التى يعانى منها المرضى فى الإسكندرية، وخاصة طابور الانتظار فى العمليات الكبيرة والتى تستدعى السرعة من أجل صحة المريض مثل عمليات القلب وغيرها، وكذلك معاملة المرضى، والممرضين لهم، ومدى الاهتمام بنظافة المستشفيات وغرف العمليات واستعداد الطوارئ لاستقبال المرضى.وأشارت المنشاوى أيضًا إلى وجود بعض المشكلات، مثل نقص قساطر القلب والدعامات، ونقص الحضانات وغرف العناية المركزة، التى تعد غير كافية للإسكندرية بعدد سكانها الكبير، موضحة أنه ستكون هناك متابعة لسجلات المستشفيات وعدد العمليات التى يتم إجراءها داخل المستشفيات وعدد المترددين عليهم، ومراقبة جودة الخدمة المقدمة، وهل المستشفيات مطابقة للمواصفات، أم من الممكن أن تحدث عدوى .وأكدت النائبة إلهام المنشاوى، على أن اللجنة ستستمع إلى شكاوى المرضى و المواطنين حول المستشفيات التى يترددون عليها، مشيرة إلى أنها من دعت اللجنة لهذه الزيارة التفقدية للمستشفيات على مدار 4 أيام، بسبب الشكاوى المتكررة والتقصير الظاهر فى عدد من المستشفيات