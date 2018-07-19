وفد البرلمان يلتقى محافظ الإسكندرية وقيادات القطاع الصحى بالمحافظة

كتب محمود حسين

التقى وفد لجنة الصحة بالبرلمان والذى يزور عدد من مستشفيات محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، بالدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية .

تأتى زيارة الوفد البرلمانى على خلفية تقديم النائبة الدكتورة إلهام المنشاوى طلب إحاطة بشأن سوء الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بمستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحى، وقوائم انتظار العمليات ونقص المستلزمات الطبية بمستشفى شرق مدينة الاسكندرية، وطلب إحاطة آخر تقدم به النائب حسنى حافظ حول ضعف الخدمة الطبية بالمستشفى الميرى والمؤسسة العلاجية ومستشفى القبارى.

وأكد الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية أثناء اللقاء أن المنظومة الصحية بالإسكندرية يشارك فيها وزارة الصحة والجامعة والقوات المسلحة والقطاع الخاص، لافتا إلى أن عدد المستشفيات بالمحافظة يصل إلى 41 مستشفى منها 7 مستشفيات تابعة الجامعة و6 للقوات المسلحة و27 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، ويصل إجمالى عدد الأسرة إلى 4826 سريرا تابعا لوزارة الصحة و3680 سريرا تابعا للقطاع الخاص، ويصل إجمالى عدد الأسرة إلى 11560 سرير، وتصل عدد أسرة العناية المركزة بالمحافظة إلى 1200 سرير و370 حضانة أطفال و684 وحدة غسيل كلوى، وتصل نسبة الإشغال بالمستشفيات إلى 68% والإشغال بالرعاية المركزة إلى 95% والحضانات يصل الإشغال بها إلى 85%.

وأشار محافظ الاسكندرية إلى أن عدد العاملين بالقطاع الصحى بالإسكندرية يصل إلى 21 ألف و603 موظف وعامل وطبيب وهيئة تمريض .

وقال محافظ الاسكندرية، إن محافظة الإسكندرية تستعد من الآن لتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديد وسيتم الاستفادة من تطبيق المنظومة فى محافظة السويس والوقوف على سلبيات التجربة وإيجابياتها، مؤكدا أن الرئيس السيسى أكد فى أحد الاجتماعات أنه لن يتم الانتظار طويلا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديد وبمجرد تطبيق المنظومة فى محافظة السويس سيتم البدء فورا فى عدد من المحافظات بشكل متوازى .

من جانبهم، أكد وفد لجنة الصحة بمجلس النواب أن الخدمة الطبية المقدمة فى محافظة الإسكندرية تستحق التقدير، لافتا إلى أن هذه الخدمة تقدم ليس فقط لأبناء الإسكندرية وإنما للملايين من أبناء المحافظات الأخرى الذين تكون قبلتهم مدينة الثغر خاصة فى فصل الصيف، مشيرا إلى أن اللجنة تقوم على مدار 3 أيام بعمل زيارات ميدانية لعدد من المستشفيات بمدينة الإسكندرية والعامرية للوقوف على احتياجات هذا القطاع والذى يتميز بالتنوع.