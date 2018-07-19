وفد أمريكى يلتقى مسؤولين أتراكا لبحث العقوبات على إيران

رويترز

قال مسؤول بوزارة الخارجية التركية إن وفدا أمريكيا من مسؤولين بوزارتى الخزانة والخارجية سيلتقى مسؤولين أتراكا غدا الجمعة لبحث العقوبات التى تستهدف إيران.

وقال المسؤول الإيرانى لرويترز "سيقوم وفد أمريكى يجري حاليا محادثات فى الهند بزيارة لأنقرة يوم الجمعة تتعلق بالعقوبات على إيران". وأضاف "سيلتقى الوفد بمؤسسات مرتبطة بالأمر بما فى ذلك (مسؤولون من) وزارتى الخارجية والمالية".

وأكد متحدث باسم السفارة الأمريكية أن المحادثات ستجرى غدا الجمعة وستركز على العقوبات على إيران.