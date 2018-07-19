وفاة 14 شخصًا فى طوكيو جراء الطقس الحار

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لقى 14 شخصًا على الأقل مصرعهم منذ بداية الشهر الجارى فى طوكيو جراء درجات الحرارة المرتفعة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية إن إتش كيه، اليوم الخميس، أن شرطة طوكيو والأطباء الشرعيين أكدوا أن 14 شخصًا فى الخمسينيات إلى التسعينيات من العمر، توفوا فى طوكيو هذا الشهر بسبب الحر.

وفى وقت سابق، شهدت اليابان، درجات حرارة قصوى ما أدى الى عرقلة عمليات التنظيف فى غرب الأرخبيل بعد أسبوع على فيضانات وانزلاقات للتربة أسفرت عن مصرع 219 شخصا.

وارتفعت حصيلة ضحايا الموجة الحارة في اليابان إلى 8 وفيات وأكثر من ألفى مصاب بعد تجاوز درجات الحرارة 35 درجة مئوية في بعض المناطق ووصولها إلى 8ر38 درجة مئوية في مناطق أخرى.