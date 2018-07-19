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وزير يمنى: الجيش استطاع تأمين الطريق الدولى بين حجة وصعدة والمملكة

الخميس، 19 يوليه 2018 06:43 م
وزير يمنى: الجيش استطاع تأمين الطريق الدولى بين حجة وصعدة والمملكة وزير الإعلام معمر الاريانى
إيمان حنا
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قال الدكتور معمر الإريانى وزير الإعلام اليمنى إن الجيش الوطنى حقق انتصارات نفخر بها فى معركته مع الميليشيات الإيرانية ، جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها للخطوط الأمامية بمحافظة حجة، برفقة اللواء محمد الحجورى قائد لواء القوات الخاصة.

وأوضح الإريانى أنه اطلع على ما حققه الجيش من انتصارات باهرة وآخرها تأمين الطريق الدولى الرابط بين حجة، وصعدة والمملكة، وتطهير وادى رام والزغلول ووادى بن عبدالله.

وأضاف؛ أن تضحيات أبناء الجيش فى جميع الجبهات لن تذهب سدى وسيتم استعادة الدولة والقضاء على المشروع الفارسى وستعود اليمن لعروبتها وهويتها وسيرفع علم اليمن فى جبال مران، كما وعد الرئيس عبدربه منصور هادى، بدعم وإسناد من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية".

كان وزير الإعلام قد زار الجيش الوطنى وهم يخوضون معارك عنيفة بدعم وإسناد من التحالف ضد ميليشيا الحوثى على مشارف مران التى لا تبعد حاليا من مواقع الجيش سوى مسافة محدودة لا تتجاوز فى بعض المناطق كيلو مترا، فيما تعيش ميليشيا الحوثى الإيرانية حالة من الانهيار المتواصل.


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