وزير القوى العاملة يؤكد على أهمية مبادرات دمج ذوى الاحتياجات الخاصة بسوق العمل

الشرقية - إيمان مهني

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أهمية تنفيذ مبادرات التشغيل للشباب وذوى الاحتياجات الخاصة للمشاركة فى بناء وتنمية المجتمع وبناء مصر الجديدة التى نحلم بها، مشيرا إلى أن المبادرات تمثل حلقة وصل واتصال دائم مع الشباب ومكاتب العمل للتعرف على فرص العمل المتاحة للحد من ظاهرة البطالة وتوفير حياه كريمة لهم.

جاء ذلك خلال مشاركته واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بحفل ختام فاعليات المرحلة الثالثة لمبادرة مصر بكم أجمل والتى تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل بحضور اللواء سامى سيدهم نائب المحافظ وعددا من نواب البرلمان وخالد المصرى مدير مديرية القوى العاملة والمشاركين فى المبادرة من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأوضح الوزير أن مبادرة مصر بكم أجمل لذوى الاحتياجات الخاصة تأتى فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة وصندوق تمويل التدريب والتأهيل بشأن توعية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة بسوق العمل والمشاركة فى التنمية بهدف توعية الأشخاص ذوى الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص.

وأكد وزير القوى العاملة أهمية تفعيل مبادرات التشغيل بالتوازى مع المحافظات المجاورة لتوسيع قاعدة المشاركة وإتاحة فرص عمل أكثر أمام الشباب بمختلف محافظات الجمهورية مطالبا بضرورة العمل لزيادة الإنتاجية لتحقيق التنمية المستدامة.