video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 يوليه 2018 01:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير القوى العاملة يؤكد على أهمية مبادرات دمج ذوى الاحتياجات الخاصة بسوق العمل

الخميس، 19 يوليه 2018 12:55 م
وزير القوى العاملة يؤكد على أهمية مبادرات دمج ذوى الاحتياجات الخاصة بسوق العمل جانب من الاجتماع
الشرقية - إيمان مهني
إضافة تعليق
أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أهمية تنفيذ مبادرات التشغيل للشباب وذوى الاحتياجات الخاصة للمشاركة فى بناء وتنمية المجتمع وبناء مصر الجديدة التى نحلم بها، مشيرا إلى أن المبادرات تمثل حلقة وصل واتصال دائم مع الشباب ومكاتب العمل للتعرف على فرص العمل المتاحة للحد من ظاهرة البطالة وتوفير حياه كريمة لهم.
 
 
جاء ذلك خلال مشاركته واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بحفل ختام فاعليات المرحلة الثالثة لمبادرة مصر بكم أجمل والتى تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل بحضور اللواء سامى سيدهم نائب المحافظ وعددا من نواب البرلمان وخالد المصرى مدير مديرية القوى العاملة والمشاركين فى المبادرة من ذوى الاحتياجات الخاصة.
 
وأوضح  الوزير أن مبادرة مصر بكم أجمل لذوى الاحتياجات الخاصة تأتى فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة وصندوق تمويل التدريب والتأهيل بشأن توعية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة بسوق العمل والمشاركة فى التنمية بهدف توعية الأشخاص ذوى الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص.
 
وأكد وزير القوى العاملة أهمية تفعيل مبادرات التشغيل بالتوازى مع المحافظات المجاورة لتوسيع قاعدة المشاركة وإتاحة فرص عمل أكثر أمام الشباب بمختلف محافظات الجمهورية مطالبا بضرورة العمل لزيادة الإنتاجية لتحقيق التنمية المستدامة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى عام ذوى الاحتياجات.. وزير القوى العاملة: مقصرون فى حقهم

الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

مبادرة مصر بكم أحلى

قوي العاملة بالشرقية




لا تفوتك
الحاجة سعدية بعد عودتها القاهرة لليوم السابع: شكرا للرئيس لاهتمامه بقضيتى

الحاجة سعدية بعد عودتها القاهرة لليوم السابع: شكرا للرئيس لاهتمامه بقضيتى

تعرف على 7 أرقام هامة عن حجم استهلاك الغاز والمياه فى مصر

تعرف على 7 أرقام هامة عن حجم استهلاك الغاز والمياه فى مصر

الآثار: إنهاء 25% من أعمال ترميم المتحف الرومانى والافتتاح نهاية 2019

الآثار: إنهاء 25% من أعمال ترميم المتحف الرومانى والافتتاح نهاية 2019

بعد غلق ملف الصفقات.. شاهد كيف أصبحت قائمة الزمالك بالموسم الجديد

بعد غلق ملف الصفقات.. شاهد كيف أصبحت قائمة الزمالك بالموسم الجديد

صحيفة تركية: ادفع 15 ألف ليرة واحصل على إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية

صحيفة تركية: ادفع 15 ألف ليرة واحصل على إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية

التعليم: تصحيح امتحانات مدارس المتفوقين يدويًا.. ولن يضار أى طالب ناجح

التعليم: تصحيح امتحانات مدارس المتفوقين يدويًا.. ولن يضار أى طالب ناجح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة