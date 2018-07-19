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وزير الأوقاف: المتدين من يخاف على وطنه كخوفه على بيته وعرضه

الخميس، 19 يوليه 2018 09:51 م
وزير الأوقاف: المتدين من يخاف على وطنه كخوفه على بيته وعرضه مختار جمعة
كتب إبراهيم حسان
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الشخص المتدين الحقيقى هو من يخشى على وطنه ويخاف عليه مثل خوفه على بيته وعرضه.

 

وقال جمعة، خلال حواره مع الإعلامى حمدى رزق، عبر برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن أن من ينكر حق الوطن فهو متاجر بالدين ولا علاقة له بالدين من الأساس، وتابع: "كل من يقوى شوكة الدولة الوطنية وبناءها، هو من صميم الدين، وتابع: "أى إنسان يرى شخص إرهابى أو يخرب فى الوطن ويتستر عليه يدخل فى باب الخيانة الوطنية، ومن واجنا الشرعى أن نكون عينا ساهرا لهذا الوطن".

 

وأوضح وزير الأوقاف، أن الحج ركن من أركان الإسلام كالصيام والصلاة، ومن يستطيع فلا يؤجل، إنما قضاء حوائج الناس أولى مائة مرة من حج النافلة.


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