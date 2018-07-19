ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا على معظم الأنحاء اليوم الخميس ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمىالقاهرة 26 36وسط الدلتا 25 36الإسكندرية 26 31بلطيم 25 32مطروح 24 30السلوم 23 32سيوة 25 37بورسعيد 25 32دمياط 25 32العريش 22 33رفح 21 32الإسماعيلية 24 36السويس 25 36رأس سدر 26 38نخل 20 38نويبع 28 37طابا 21 37كاترين 19 37الطور 26 36شرم الشيخ 30 39الغردقة 30 39مرسى علم 30 39الفيوم 26 38بنى سويف 26 38المنيا 24 39أسيوط 24 40سوهاج 25 41قنا 26 41الأقصر 26 42أسوان 27 42أبوسمبل 27 40الوادى الجديد 25 42شلاتين 28 42ابو رماد 29 41راس حدربة 29 41حلايب 30 40الصغرى العظمىمكة المكرمة 29 43المدينة 30 42الرياض 29 42المنامة 33 42أبوظبى 32 42الدوحة 32 44الكويت 35 48دمشق 17 36بيروت 26 31عمان 17 33القدس 20 31غزة 24 31بغداد 30 44مسقط 32 36صنعاء 13 26الخرطوم 27 37طرابلس 26 34تونس 23 37الجزائر 22 29الرباط 18 26نواكشوط 24 28الصغرى العظمىأنقرة 15 30اسطنبول 22 27اسلام اباد 26 35نيودلهى 28 34جاكرتا 24 34بكين 27 34كوالامبور 24 33طوكيو 27 34أثينا 23 33روما 19 32باريس 18 30مدريد 17 33برلين 14 26لندن 17 27مونتريال 16 27موسكو 18 23نيويورك 20 28واشنطن 17 30