ندوة لبحث مشاكل منظومة النظافة بالقليوبية بمشاركة نواب البرلمان

كتب إبراهيم سالم

ينظم مجلس مدينة قليوب بمحافظة القليوبية برئاسة المهندسة عزيزة السيد، حلقة نقاشية حول بحث آليات مواجهة مشاكل منظومة النظافة، بحضور أهالي مدينة قليوب والوحدات القروية، ومشاركة نواب البرلمان بالمركز وعدد من رجال الأعمال بقاعة مجلس مدينة قليوب اليوم، الساعة 12 ظهرًا.

وأكدت رئيس مجلس مدينة قليوب في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم إجراء السحب على باكيات المعاقين الخمسة خلال اللقاء، مشيرة إلى أن هذه الباكيات تمثل الدفعة الأولى من أصل 22 باكية مخصصة للمعلقين بالمدينة، حرصًا من الدولة على تقديم يد العون لهم.