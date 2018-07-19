موجز أخبار الساعة 1.. مصرع 12 وإصابة 28 آخرين فى حادث المنيا

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، مصرع 12 مواطنًا وإصابة 28 آخرين فى حادث انقلاب سيارة نقل محملة بأسمنت اصطدمت بسيارة ميكروباص ومنزل وكافتيريا بالطريق الصحراوى الشرقى أمام مدخل قرية الشرفا مركز المنيا.



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا ..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، وفاة 12 مواطناً وإصابة 28 آخرين فى حادث انقلاب سيارة نقل محملة بأسمنت اصطدمت بسيارة ميكروباص ومنزل وكافتيريا بالطريق الصحراوى الشرقى أمام مدخل قرية الشرفا مركز المنيا.





تصدرت القمة المرتقبة المقرر انعقادها اليوم الخميس، بالخرطوم، بين الرئيسين عبد الفتاح السيسى وعمر البشير، عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم، والتى أولتها اهتماما كبيرا.





قال بسام الشماع عالم المصريات، إن سبب اهتمام العالم بتابوت الإسكندرية كان بسبب اكتشافه بالصدفة وكبر حجمه وثقل وزنه.





أكد إبراهيم الإمبابى، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن شركات السجائر العالمية العاملة فى مصر، بدأت فى تصنيع أنواع جديدة من السجائر بأسعار مخفضة عن الأنواع التى تطرحها تلك الشركات حاليا، لافتا إلى انه من المنتظر طرح الأنواع الجديدة فى السوق المحلى خلال شهرين.





قال هانى يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه تم طرح كراسة الشروط الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعى المطروحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن كراسة الشروط تم طرحها على الموقع الإلكترونى الخاص بالحجز.





أكد أحمد حجاج، مستشار وزير قطاع الأعمال العام، أنه لا بيع أو خصخصة لشركات قطاع الأعمال العام ونسعى لاستغلال الأصول وتطوير الشركات ، قائلا: "شركة الحديد الصلب والدللتا للصلب قادمين وهناك حاليا دراسات للتطوير".





واصلت أسعار الذهب انخفاضها لليوم الثالث على التوالى ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسى بالسوق المصرى 613 جنيها للجرام، فى ظل استمرار تراجع سعر أوقية الذهب لتسجل 1217 دولار فى أدنى مستوى لها منذ عام.





أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والقليوبية، عن انقطاع المياه عن مناطق ( أرض نوبار – المنشية الجديدة – الإسكان الصناعى – مساكن نوبار – السعادة والتعاون – ام بيومى – عبد المنعم رياض – بيجام – منطى )، وضعف المياه بباقى مناطق حى غرب شبرا الخيمة .





ناشد على المذبوح والد اللبنانية منى المذبوح، المصريين لمسامحة ابنته على الخطأ التى ارتكبته بإساءتها للشعب المصرى.





أكـد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص مصر على تحقيق التكامل الاقتصادى الأفـريقى مـن خـلال تعـزيز دور الكيـانـات الاقتصـادية الأفـريقية الإقـليميـة والمضى قدما فى عملية الاندماج بينها بشكل يساهم بفاعلية فى إزالة القيود الجمركية والقيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية وسهولة انتقال رؤوس الأموال وعناصر الإنتاج وخلق سوق إقليمى لكافة السلع والخدمات وتشجيع الاستثمار، خاصة وأن تكتل الكوميسا يضم أكثر من 300 مليون نسمة ويفوق حجم إنتاجه المحلى الإجمالى 600 مليار دولار، لافتا إلى أن صادرات مصر لدول التجمع بلغت 1.6 مليار دولار عام 2017.





كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، عن ارتفاع سعر كرتونة البيض بقيمة جنيه واحد لتسجل 31.50 جنيه، تسليم مزرعة للبيض الأبيض وتصل المستهلك بـ 36 جنيها، فيما تسجل كرتونة البيض الأحمر 33.5، تسليم مزرعة، وتصل المستهلك بـ 38 جنيها.





ذكرت وكالة الأنباء العربية السورية (سانا) اليوم الخميس أن هناك أنباء عن التوصل إلى اتفاق يقضى بمغادرة مقاتلى المعارضة محافظة القنيطرة إلى محافظة إدلب التى تسيطر عليها المعارضة فى الشمال الغربى أو القبول بحكم الدولة.





نشر النجم المصرى محمد صلاح صورة جديدة له عبر حسابه على "تويتر"، أثناء رحلته الترفيهية إلى جزر المالديف لقضاء عطلته السنوية، استعدادا للموسم المقبل مع فريقه ليفربول الإنجليزى.





تأمين احتياجات البلاد من ألبان الأطفال الصناعية والأمصال واللقاحات قضية أمن قومى، حيث تسعى الحكومة إلى توفيرهما بشكل مستدام لحفظ حياة الأطفال من أمراض سوء التغذية، بالإضافة إلى وقايتهم من الأمراض الوبائية التى تؤثر سلبا على إنتاجية القوى البشرية فى المجتمع.





نفى الشيخ عربى عبد الحميد فرج المنشد الدينى بقرية بهنباى مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والذى اتهم بغناء آيات قرآنية من سورة الفاتحة على أنغام الموسيقى، علاقته بالفيديو الذى تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعى، مؤكدا أنه ليس الشخص الذى ظهر فى الفيديو، مؤكدا أن ما جاء بالفيديو مخالفة شرعية ولا يجب التغنى بالقرآن وأنه لا يمكن أن يفعل ذلك.





"عارف غفور" ساحر تركى شهير، لدغته أفعى كوبرا أثناء تدريبه للاحتفال بمدينة أنطاليا التركية، ولم يتمكن الأطباء من علاجه بسبب عدم توافر المصل، وتوقع الأطباء فى تركيا أن يعيش مشلولاً فى حالة نجاته من الموت، ولكن اختيارهم مستشفى قصر العينى الفرنساوى، كان طريقاً أخر لعلاجه، ليظهر ريادة الأطباء المصريين، وهو ما يظهر فى السطور التالية.