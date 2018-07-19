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الخميس، 19 يوليه 2018 03:53 م
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منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا تنتقد أوكرانيا لترحيلها مدونا إلى تركيا

الخميس، 19 يوليه 2018 03:05 م
منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا تنتقد أوكرانيا لترحيلها مدونا إلى تركيا منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا
أ ف ب
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انتقدت هيئة مراقبة وسائل الاعلام فى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، اليوم الخميس، السلطات الأوكرانية لقيامها بترحيل مدون تركى إلى بلاده حيث يتهم بعلاقته بحركة فتح الله جولن التى تتهمها أنقره بتدبير المحاولة الانقلابية عام 2016.

وأكدت السلطات الأوكرانية أن الصحفى والمدون يوسف أنان تم تسليمه للسلطات التركية بعد أن تلقت كييف طلبا بذلك فى أكتوبر الماضى.

وقامت السلطات بتوقيف أنان، وهو محرر موقع إخبارى إلكتروني ومحرر سابق لدى صحيفة يريل جونديم وموقعها الإلكترونى، فى جنوب آوكرانيا فى وقت سابق من الشهر.

وقال هارليم ديسير، ممثل منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا لشؤون حرية وسائل الإعلام، "يجب ألا يحاكم الصحفيون للتعبير عن آرائهم، وما يثير القلق أن يتم ترحيل صحفى معارض إلى تركيا".

واضاف "أطلب من السلطات الأوكرانية توضيح ما إذا كانت حرية التعبير وحقه فى الاستئناف، قد أخذا بعين الاعتبار".

وأكد متحدث باسم مكتب النائب العام الاوكراني ان "كل شئ تم وفق القانون الوطنى".

 


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منظمة الأمن والتعاون

أوروبا

تركيا

معارض تركى

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