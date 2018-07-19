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مطعم "ترامب برجر" فى سيبيريا يجذب الزبائن

الخميس، 19 يوليه 2018 11:57 ص
مطعم "ترامب برجر" فى سيبيريا يجذب الزبائن ترامب
رويترز
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قال مدير مطعم للبرجر فى سيبيريا يحمل اسم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن المطعم يجذب الزبائن مع تنامى الاهتمام فى روسيا بالرئيس الأمريكى بعد القمة التى جمعته هذا الأسبوع مع الرئيس فلاديمير بوتين.

ويحاول مطعم ‭"‬ترامب برجر‭"‬ الذى فتح أبوابه فى مدينة كراسنويارسك فى ديسمبر، الاستفادة من الضجة المحيطة بترامب الذى أكد مجددا رغبته فى تحسين العلاقات الأمريكية الروسية الفاترة وذلك خلال اجتماعه مع بوتين يوم الاثنين فى هلسنكى.

وتزين جدران المطعم لوحات للرئيس الأمريكي وتقدم فيه أطباق من بينها "برجر ترامب" مع لحم الخنزير المقدد و"برجر ميلانيا" بالدجاج تيمنا باسم السيدة الأولى ميلانيا ترامب.

وقال المدير إيجور فينوجرادوف لرويترز أمس الأربعاء "حجم الطلب ليس سيئا إطلاقا بالنسبة لمطعم فتح أبوابه مؤخرا".

لكنه أضاف أن زبائن ثملين لا يحبون الولايات المتحدة، باعتبارها الخصم التقليدي لروسيا، يستاؤون من الفكرة التي يدور حولها المطعم ويتصرفون بفظاظة. ولم يتحدث بالتفصيل عن الأمر.

وشهدت روسيا احتفالات عقب فوز ترامب في انتخابات الرئاسة عام 2016 بعد أن دعا في حملته الانتخابية لتحسين العلاقات مع موسكو كما أشاد ببوتين.

وفاجأ ترامب العالم في قمة يوم الاثنين بالتشكيك في النتائج التي خلصت إليها وكالات المخابرات الأمريكية بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية. كما أشاد ترامب بنفي بوتين "القوي والحاسم" لأي تدخل روسي.

 

 

 

 

 


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