مستشار وزير قطاع الأعمال: لا بيع أو خصخصة.. وشركات الحديد والصلب قادمة

كتب محمود راغب - تصوير أحمد معروف

أكد أحمد حجاج، مستشار وزير قطاع الأعمال العام، أنه لا بيع أو خصخصة لشركات قطاع الأعمال العام ونسعى لاستغلال الأصول وتطوير الشركات ، قائلا: "شركة الحديد الصلب والدللتا للصلب قادمين وهناك حاليا دراسات للتطوير".

جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر الدولى لنقابات المعادن الذى تستضيفه النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، برئاسة المهندس خالد الفقى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بمشاركة وفود لـ 18 دولة.

ويناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام الآفاق المستقبلية لصناعة الصلب بمشاركة الأمين العام للاتحاد العالمى للنقابات ووفود وخبراء هذه الصناعة الاستراتيجية من البرازيل واليونان والهند وأسبانيا وروسيا وألمانيا وباكستان وأوروجواى وبيرو وكولومبيا والكونغو وقبرص والبرتغال وبلجيكا وبنما وألبانيا ومقدونيا وأوزباكستان، إضافة إلى رؤساء اتحادات وشركات صناعة الصلب فى مصر.