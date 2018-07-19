مدير أمن بنى سويف يكريم معاون مباحث أهناسيا لتميزه فى العمل

بنى سويف ايمن لطفى

كرم اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، النقيب أسامة محروس معاون مباحث مركز شرطة أهناسيا غرب بنى سويف، لتميزه وإخلاصه فى العمل.

وحضر مراسم التكريم، داخل مبنى مديرية أمن بنى سويف، اللواء عادل حجازى نائب مدير الأمن، والعميد ممدوح أبو زيد مدير إدارة البحث الجنائى، إذ منح خلالها معاون مباحث أهناسيا شهادة تقدير، نظرًا لضبطه سيارة نقل محملة بماشية نافقة، ومصابة بالجلد العقدى فى طريقها إلى أحد المطاعم بالفيوم، فضلًا عن 8 أشخاص محكوم عليهم فى 31 قضية متنوعة، بالإضافة لضبطه 3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية، وذلك أثناء خدمته بنقطة تفتيش معصرة نعسان دائرة مركز أهناسيا على طريق الفيوم بنى سويف.