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الخميس، 19 يوليه 2018 12:34 م
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محكمة ألمانية ترفض دعوى قضائية تطالب بمنع إقامة مشروع "نورد ستريم 2"

الخميس، 19 يوليه 2018 11:46 ص
محكمة ألمانية ترفض دعوى قضائية تطالب بمنع إقامة مشروع "نورد ستريم 2" مطرقة ـ صورة أرشيفية
برلين (أ ش أ)
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رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية فى ألمانيا دعوى قضائية رفعتها جماعة معنية بالبيئة لمنع إقامة مشروع خط أنابيب الغاز الجديد "نورد ستريم 2" المتجه من روسيا إلى ألمانيا.

وذكرت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم الخميس، أن المحكمة أوضحت فى حيثيات حكمها أن الجماعة البيئية فشلت فى تفسير قضيتها بشكل كاف.

ويهدف مشروع "نورد ستريم 2"، البالغ طوله حوالى 1200 كيلومتر، إلى مضاعفة قدرات خط "نورد ستريم 1" والسماح بنقل المزيد من الغاز مباشرة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

 


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نورد ستريم 2

المانيا

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