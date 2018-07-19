محافظ كفر الشيخ يفتتح مركز إسعاف البحوث بتكلفة 600 ألف جنيه

كفر الشيخ – محمد سليمان

افتتح اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، تمركز إسعاف البحوث بعاصمة المحافظة بتكلفة 600 ألف جنيه، ويتكون من 6 سيارات للطوارئ، مجهزة بأحدث التجهيزات .

قال محافظ كفر الشيخ، أنه تم تجهيز السيارات بأعلى الإمكانيات، للوصول إلى المعدل العالمى فى مستوى الرعاية والوصول إلى بلاغات الحوادث فى أقل وقت ممكن، وأن المستوى الصحى المقدم لأبناء محافظة كفر الشيخ يعمل على دعم وتقديم أفضل الخدمات والوصول بالمستوى الصحى إلى أفضل المستويات، ووجود سيارات الإسعاف المجهزة يعتبر من الخطوات الهامة لتحقيق التميز فى خدمة أبناء المحافظة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على أولوية الاهتمام بصحة المواطن، وأن الإسعاف هى بداية الطريق للوصول إلى مستوى صحى متميز، فوجود مسعفين على مستوى عالى من التدريب يضمن تقديم العلاج للمرضى والمصابين خاصة فى حالة الطوارئ وقبل دخوله المستشفى.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الجنزورى، رئيس مرفق الإسعاف بكفرالشيخ، إنه بلغ عدد نقط الإسعاف 49 تمركز إسعاف، وعدد سيارات الإسعاف 106 سيارات، وعدد مسعفين 265 مسعفا، ويعد مركز البحوث اضافة إلى اسطول الاسعاف بالمحافظة ليس لكونه مركز لإسعاف فقط بل مركز صيانة متكامل لسيارات الإسعاف.

وتتكون سيارة الإسعاف من النقالة الأساسية "الترولى"، والنقالة الكرسى، والنقالة الصلبة لاصابات العمود الفقرى، واسطوانات الأكسجين، ومرطب الأكسجين، وجهاز المونيتور" متابعة العلامات الحيوية للمرض"، وجهاز الشفط، وجهاز صدمات القلب، وجهاز تنفس صناعى، وجهاز تحليل السكر، وجهاز الاستنشاق، وجبائر لتثبيت الكسور.

جاء ذلك بحضور المهندس على عبدالستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء شكرى الجندى عضو مجلس النواب، والدكتورأحمد الجنزورى، رئيس مرفق الاسعاف بكفرالشيخ.



محافظ كفر الشيخ يفتتح اسعاف البحوث



جانب من تفقد المحافظ للإسعاف