محافظ الوادى الجديد يتفقد مصنع المخلفات الزراعية ويوجه بتدعيمه بمعدات حديثة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، مصنع المخلفات الزراعية بمدينه الخارجة ووجه المحافظ بضرورة استيراد ماكينات جديده لتعظيم الاستفادة من المصنع واستخدام المفروم الخشن فى صناعة الورق وكذلك استخدام المفروم الناعم كومبست وعلف وجمع الجريد وشراء الجريد من المواطنين لصالح المصنع وإحضاره عن طريق جرارات المصنع على أن تكون الأولية للمناطق القريبة من داخل المدينة.

يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على تأجير مصنع تدوير المخلفات الزراعية بمدينة الخارجة بالاتفاق المباشر لمدة ثلاث سنوات، وذلك فى إطار تنفيذ منظومة جمع المخلفات الزراعية بالمدينة والتى تتمتع بمساحات شاسعة من الزراعات وبخاصة النخيل.

وفى سياق متصل تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، محطة وقود وطنيه الجارى إنشائها جنوب منطقة السبط البحرى بالطريق الدائرى بمدينة الخارجة بتكلفه 15 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال بها حوالى 97%.

ووجه المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال الكهربائية المتبقية تمهيدا لافتتاح المحطة ودخولها الخدمة للتيسير على السائقين وخاصة سائقى النقل ومنع التكدس داخل المدينة.