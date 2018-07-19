مجهولون يسرقون نوافذ فيلا صاحب معرض سيارات بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، لكشف هوية المتهمين بسرقة محتويات فيلا ملك صاحب معرض سيارات بالهرم، وكشفت المعاينة أن المتهمين استولوا على بعض متعلقات الفيلا وحملوها بواسطة سيارة وفروا هاربين.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد تعرض فيلا للسرقة على يد مجهولين بمنطقة المريوطية فى الهرم، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت المعاينة والتحريات أن المتهمين تسللوا إلى الفيلا الخاصة بصاحب معرض سيارات، مستغلين خلوها من السكان، واستولوا على نوافذ الوميتال، وأطقم الخلاطات الخاصة بالحمام والمطبخ وبعض المتعلقات الأخرى بالفيلا وفروا هاربين.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى إجراء التحريات للتوصل لهوية المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.