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متحدث الرئاسة: تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتنفيذ الآليات المشتركة مع الخرطوم

الخميس، 19 يوليه 2018 10:26 م
متحدث الرئاسة: تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتنفيذ الآليات المشتركة مع الخرطوم السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية السودانية فى تطور إيجابى مستمر، مضيفا أن القيادات المصرية والسودانية لها إرادة وتفاهمات مشتركة.

وأضاف خلال لقائه بفضائية "ON Live"، أن هناك جدول محدد من الأهداف فى توقيت زمنى يتم التكليف بها على المستوى التنفيذى ويتم عرضها على الرؤساء بشكل منتظم بما تم إنجازه على نحو يعكس الإرادة السياسية القوية التى تمت فى خلال الأربع سنوات الماضية وصولاً إلى الآن.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم الاتفاق بين الزعيمين على تشكيل لجنة تضم معظم أو تلك الآليات المشتركة تحت رئاسة وزيرى خارجية البلدين ليتم التنسيق بشكل متناغم ما بين تلك الآليات وصولاً إلى مشروعات ونتائج محددة يشعر بها شعبى البلدين.

 

 

 


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