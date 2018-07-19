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لجنة برلمانية تطلب من الاستخبارات البريطانية توظيف نساء وأقليات

الخميس، 19 يوليه 2018 04:09 م
لجنة برلمانية تطلب من الاستخبارات البريطانية توظيف نساء وأقليات البرلمان البريطانى
أ ف ب
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تشجع اللجنة البرلمانية للاستخبارات والأمن فى بريطانيا فى تقرير لها على توظيف نساء وإدخال تنوع فى صفوف الجواسيس فى هذا البلد.

وانتقد دومينيك جريف، رئيس اللجنة البرلمانية، "العدد الضئيل الفاضح لمسؤولين سود وآسيويين أو منحدرين من أقليات إثنية" مشيرا إلى أنه فى 2016-2017 "واحدة من المنظمات التى تشرف عليها اللجنة، وكانت تضم فى صفوفها مسؤولا ينحدر من أقليات إثنية".

بحسب التقرير البرلماني الذى نشر الأربعاء، هناك فقط 8,6% من الموظفين فى جهاز ام آى 5 (للأمن الداخلى) و7,7% من موظفى جهاز ام آى 6 (الأمن الخارجى) من الأقليات عامى 2016-2017.

وأضاف أن "التنوع يشجع التحدى ويحض على الابتكار ويسمح باتخاذ قرارات أفضل" وإن كان هذا الامر مهما فى أى مؤسسة "فإنه أساسي فى أجهزة الاستخبارات".

 


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