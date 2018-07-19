فيديو.. مريضة أثناء زيارة محافظ كفر الشيخ مستشفى سيدى سالم: بنشترى كل حاجة

تفقد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، مستشفى سيدى سالم المركزي، لمتابعة انتظام العمل بها، وتقديم الخدمات للمرضي، ومدى توفير الأدوية لهم .

وبمجرد علم "سيدة" بوجود المحافظ لتفقد المستشفى، هرعت نحوه واشتكت من سوء الخدمات بها، بالإضافة إلى نقص الأدوية، كما اشتكى البعض من سوء المعاملة، مما دفع المحافظ بالتشديد بحسن معاملة المواطنين وسرعة توفير الأدوية، متوعداً المقصرين بإجراءات حاسمه إضافة لتكرار زيارته المفاجئة لكل المستشفيات .

وعلى جانب آخر، اشتكى مواطن من نقص مياه الرى ببعض قرى سيدى سالم، قائلاً لأعضاء مجلس النواب المتواجدين أنتم فلاحين وتعرفون قيمه الأرض، وهناك نقص فى المياه ووعدوا بحل المشكلة.

جاءت الزيارة المفاجئة، عندما كان المحافظ يفتتح مدرستين بمدينة سيدى سالم، وقبل عودته لمدينة كفر الشيخ توجه للمستشفى لمتابعة المعمل بها، وتقديم الخدمة الطبية للمرضى.