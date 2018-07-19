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فيديو.. استقبال الرئيس السيسي بالعاصمة السودانية الخرطوم

الخميس، 19 يوليه 2018 04:12 م
فيديو.. استقبال الرئيس السيسي بالعاصمة السودانية الخرطوم وصول الرئيس السيسي
كتب سمير حسنى
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ينشر "اليوم السابع" فيديو لمراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة السودانية الخرطوم، فى إطار زيارته للبلد الشقيق ولقائه الرئيس عمر البشير.

ويعقد الرئيس السيسي مع نظيره السودانى قمة مشتركة، لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون المشترك بينهما فى كافة المجالات، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الإفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 
تأتى زيارة الرئيس السيسي للخرطوم فى إطار مواصلة التشاور بين الرئيسين، وبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية التى تربط بين البلدين فى كل المجالات، وبما يسهم فى تحقيق مصالح الشعبين المصرى والسودانى الشقيقين.
 
ومن المقرر أن تتناول مباحثات الرئيسين السيسي والبشير تفعيل كل مسارات التعاون الثنائى، والمضى قدما نحو مزيد من توطيد وترسيخ التعاون القائم بين البلدين الشقيقين، فضلا عن التشاور حول التحديات التى تواجه البلدين فى محيطهما الإقليمى وكيفية مجابهتها، وكذا التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 


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