فى عام ذوى الاحتياجات.. وزير القوى العاملة: مقصرون فى حقهم

الشرقية - إيمان مهنى

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إننا مقصرون فى حقوق ذوى القدرات الخاصة، وأن الوزارة تسعى لبذل قصارى جهدها لتوفير فرص عمل لهم، وتقديم برامج تأهلية لدمجهم بسوق العمل بشكل أكبر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، مشيدا بالدور المهم والرئيسى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية فى تنفيذ "مبادرة مصر بكم أجمل"، التى تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل تحت إشراف فريق عمل مكون من وزارة القوى العاملة بالقاهرة ومديرية القوى العاملة بالشرقية.

كما أشاد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بدور مديرية مديرية القوى العاملة بالشرقية فى نجاح انتخابات النقابات العمالية لدورهم فى الإشراف عليها وعدم حدوث أى مشاكل أو معوقات أمام العملية الانتخابية، فضلاً عن تهيئة الأجواء لخلق منافسة شريفة وتنظيم مبادرة مصر بكم أجمل، التى تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، تحت إشراف فريق عمل مكون من وزارة القوى العاملة بالقاهرة ومديرية القوى العاملة بالشرقية.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ الشرقية فى فعاليات ختام المرحلة الثالثة لمبادرة مصر بكم أجمل، بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة وعدد من النواب، وخالد المصرى وكيل وزارة القوى العاملة والمشاركين فى المبادرة من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.