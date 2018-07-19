فى حملة أمنية.. تنفيذ 1168 حكما وضبط 40 متهما بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف مدير الأمن، حملة أمنية مكبرة لضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون، والقضاء على البؤر الإجرامية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت الحملة عن ضبط "3 " قضية إتجار فى المواد المخدرة بمخدر الحشيش وزنت 160 جرام وضبط 12 قضية إتجار فى الأقراص المخدرة بإجمالى 830 قرصا.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 40 متهما وبحوزتهم سلاح أبيض وتم تحرير محاضر لهم، وتحرير 5 محاضر تعرض للإناث بالطريق العام ، وتحرير محضر لبيع الخمور بدون ترخيص و تحريز 239 زجاجه خمور و ضبط متهم هارب وإعادة سيارتين مبلغ بسرقتهم وضبط 5 حالات قيادة تحت تأثير المخدرات و ضبط 25 دراجة نارية بدون ترخيص، و2319 مخالفات مرورية متنوعة.

كما أسفرت حملات الإزالة عن ضبط 137 حالة إشغال طريــق متنوعة ونجحت الحملات فى تنفيذ 1168 حكما بإجمالى مبالغ وصل إلى 31772 جنيه مصرى وتنفيذ 5 أحكام على هاربين من أحكام جنائية و 476 حكم حبس و481 أحكام بالغرامات و 206 مخالفات.

و من جانب آخر شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير المباحث، حملة مكبرة على الأسواق و ذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية، وضبط السلع مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجارى والمنشآت بدون ترخيص والسلع التموينية المدعمة، وذلك لإحكام الرقابة على الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الغذائية.

و أسفرت الحملة عن ضبط 28 قضية تموينية متنوعة تمثلت فى أ م أ 33 سنة، المدير المسئول عن محل خردوات بدائرة قسم ثان الرمل لحيازته وعرضه للبيع " 1420 " علبة سجائر بأزيد من السعر الرسمى، وتحرر المحضر رقم 1097/2018 جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان الرمل وجارى العرض على النيابة .

كما أسفرت الحملة عن ضبط ر ش م 39 سنه المدير المسئول عن محل أداوت صحية بدائرة قسم أول العامرية ، لحيازته وعرضه للبيع " 92 " وصلة خلاط مياه مرنة أجنبية الصنع مجهولة المصدر، وتحرر المحضر رقم 13320 / 2018 جنح أمن دولة طوارئ قسم أول العامرية وجارى العرض على النيابة .

كما تم ضبط ا م ع 27 سنه المدير المسئول عن محل للخدمات الطبية، بدائرة قسم أول العامرية لحيازته وعرضه للبيع عدد " 940 " عبوة أدوية بيطرية متنوعة منتهية تاريخ الصلاحية، تحرر المحضر رقم 14149 / 2018 جنح قسم أول العامرية وجارى العرض على النيابة.

كما تم ضبط 4 مخالفات مخابز " 2 نقص وزن - 2 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وفى مجال سحب عينات من المطاحن تم سحب عدد " 6 " عينات { دقيق بلدى – قمح – رده ناعمة } لتحليلها بمعامل وزارة التموين، كما تم ضبط " 8 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و تم ضبط " 6 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة