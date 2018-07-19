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الخميس، 19 يوليه 2018 03:53 م
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فرض حالة الطوارئ فى البرازيل بعد وفاة 4 أشخاص وإصابة 744 مريضا بالحصبة

الخميس، 19 يوليه 2018 02:34 م
فرض حالة الطوارئ فى البرازيل بعد وفاة 4 أشخاص وإصابة 744 مريضا بالحصبة البرازيل
كتبت فاطمة شوقى
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قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنه تم فرض حالة الطوارئ الصحية بسبب وفاة 4 أشخاص واصابة 744 بالحصبة ومن بينهم أطفال، مشيرة إلى أن المرض ينتشر سريعا فى البلاد.

ووفقا لصحيفة "ديبادى" المكسيكية فإن منظمة "سورفايفال إنترناشيونال" ، وهى منظمة لحقوق السكان الأصليين، حذرت من أن السبب فى انتشار المرض فى البلاد، الفنزويليين الذين ينقلون العدوى، وقالت إن هذا المرض يدمر السكان الاصليين الذين لا يتمتعون بمقاومة تذكر لهذا المرض وأيضا الذين يعيشون على جانبى الحدود الفنزويلية البرازيلية.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية إن معظم الحالات فى البلدين مرتبطة بالمرض المنتشر فى فنزويلا ، حيث انهارت الخدمات الصحية فى البلد الكاريبى بسبب عدم الاستقرار السياسى.

وتنتشر الحصبة فى الهواء وتنقل العدوى، فى الوقت الذى لا يوجد لها علاج محدد، ولذلك فإن البرازيل تضاعف جهودها لتحصين السكان.


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مرض

الصحة

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