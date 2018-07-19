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غضب بالأقصر بعد سقوط سيدات خلال تسلم لحوم من جمعية.. والتضامن تحقق

الخميس، 19 يوليه 2018 03:15 ص
غضب بالأقصر بعد سقوط سيدات خلال تسلم لحوم من جمعية.. والتضامن تحقق سقوط سيدات خلال تسلم لحوم من جمعية
الأقصر – أحمد مرعى
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سادت حالة من الغضب بمحافظة الأقصر، وذلك عقب تداول فيديو لسيدات ورجال يتدافعون ويسقطون أرضاً، خلال استلام لحوم فى إحدى الجمعيات بمدينة أرمنت غربى المحافظة، والتى تم توزيعها كحصص من مؤسسة خيرية كبرى لجمعيات المحافظة لتوزيعها على المواطنين.
 
وفي هذا الصدد صرح أحمد عبيد الشاذلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، أنه بعد ما حدث تم فتح تحقيق فورى مع مسئولى الجمعية التى قامت بتوزيع اللحوم مع المواطنين بهذا المشهد الغير مقبول تماماً مع المواطنين والفقراء بمختلف أنحاء المحافظة والجمهورية بأكملها، موضحاً أنه كلف مدير إدارة التضامن الاجتماعى بأرمنت بالتحقيق الشامل فى تلك الواقعة لمنع تكرارها مجدداً.
 
وأضاف وكيل تضامن الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المؤسسة الخيرية الكبرى بعد معرفة تلك الواقعة وانتشار الفيديو قررت وقف التعامل مع الجمعية المتسببة فى هذا الضرر والتدافع بين المواطنين للحصول على أكياس اللحوم، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار تعليمات الدكتور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بضرورة توزيع المساعدات بشكل آدمى يليق بالمواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية.
 
 
 
 

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