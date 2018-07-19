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عامل يتهم مدير مصنع ملابس فى العاشر بالتعدى على ابنته بالضرب

الخميس، 19 يوليه 2018 02:29 م
عامل يتهم مدير مصنع ملابس فى العاشر بالتعدى على ابنته بالضرب اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية
الشرقية - فتحية الديب
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حرر عامل بشركة فى العاشر من رمضان بالشرقية، اليوم، محضرا ضد مدير مصنع ملابس جاهزة ومشرفة بالمصنع لقيامهما بالتعدى على ابنته بالسب وصفعها على وجهها.
 
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد علاء سليمان، مأمور قسم ثانى العاشر من رمضان، يفيد بتلقيه بلاغا من إيهاب فاروق 43 سنة عامل مقيم العاشر، ضد "كريم.م.ش" مدير مصنع، للملابس الجاهزة، و"فاطمة.م" مشرفة بالمصنع، لتعديهما على ابنته 17 سنة طالبة بالصف الثالث الثانوى الصناعى، بالسب وقيام المشرفة بصفعها على وجهها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1917 إدارى القسم.
 
وقال الأب فى بلاغه إن ابنته تتلقى تدريبا فى المصنع بناء على التعاقد بينه وبين مدرستها، وأن ابنته بتاريخ 15 يوليو كانت تعانى من ألم فى البطن، وحدثت بينها وبين المشرفة مناقشة على طبيعة العمل فقامت المشرفة بضربها، وتعدى عليها مدير المصنع بالسب.

 


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