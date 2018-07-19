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الخميس، 19 يوليه 2018 08:59 م
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ضعف المياه ببعض الأحياء بمدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر من الـ6 مساء غد

الخميس، 19 يوليه 2018 08:23 م
ضعف المياه ببعض الأحياء بمدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر من الـ6 مساء غد انقاع المياه
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أعلن المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن ضعف المياه بالحيين (16 - 17) بمدينة الشيخ زايد، والتوسعات الشمالية، والأحياء من (7: 12) بمدينة 6 أكتوبر، وذلك ابتداء من الساعة 6 مساء غدٍ الجمعة 20/7/2018، وحتى الساعة 6 مساء يوم السبت 21/7/2018، ولمدة 24 ساعة، وذلك لإصلاح عطل بالخطوط الناقلة للمياه العكرة لمحطة المياه بالشيخ زايد.

 

وأوضح المهندس مصطفى فهمى أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين بتخزين المياه اللازمة لسد احتياجاتهم خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه يتم تلقى شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.

 

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