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الخميس، 19 يوليه 2018 02:08 م
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ضبط 56 متهما وبحوزتهم 68 قطعة سلاح نارى فى حملة للأمن العام بالمحافظات

الخميس، 19 يوليه 2018 01:36 م
ضبط 56 متهما وبحوزتهم 68 قطعة سلاح نارى فى حملة للأمن العام بالمحافظات أسلحة- أرشيفية
كتبت دينا الحسيني
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شن قطاع الأمن العام حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حيث نجحت فى ضبط 56 متهم وبحوزتهم 68 قطعة سلاح نارى.
 
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال 24 ساعة عن ضبط 68 قطعة سلاح بحوزة 56 متهم، منهم 20  بندقية آلى، و11 بندقية خرطوش، و 2  طبنجة، و35  فرد محلى الصنع و 79  طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و7 خزائن لأسلحة نارية متنوعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات، وجارى إستمرار الحملات .
 
 

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