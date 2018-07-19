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ضبط 4 أسلحة نارية وتحرير 1250 مخالفة مرورية فى كفر الشيخ

الخميس، 19 يوليه 2018 11:36 م
ضبط 4 أسلحة نارية وتحرير 1250 مخالفة مرورية فى كفر الشيخ سلاح - ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ ، بإشراف اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ ، والعميد محمد عمار ،مدير إدارة البحث الجنائي ، والعميد محمد  عبدالوهاب ، رئيس مباحث المديرية، من ضبط4 أسلحة نارية ، و15 سلاح أبيض ،  كما تمكنت الحملة من ضبط 640 جرام حشيش ، 520 قرص مخدر، بحوزة عاطلين.

كما تمكنت الحملة من ضبط  40 قضية تموينية ، منهم 5 محاضر عرض لحوم مكشوفة للبيع ، و 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و15 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار، و10 محاضر لمزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص ، و 5 محاضر لسلع مجهولة المصدر، كما تمكنت الحملة من إزالة 105 حالة إشغالات الطريق.

وتمكنت الحملة المرورية من تحرير 1250مخالفة مرورية متنوعة ، وضبط 4 دراجات دراجات بخارية بدون لوحات معدنية.

 


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