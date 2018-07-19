ضبط 4 أسلحة نارية وتحرير 1250 مخالفة مرورية فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ ، بإشراف اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ ، والعميد محمد عمار ،مدير إدارة البحث الجنائي ، والعميد محمد عبدالوهاب ، رئيس مباحث المديرية، من ضبط4 أسلحة نارية ، و15 سلاح أبيض ، كما تمكنت الحملة من ضبط 640 جرام حشيش ، 520 قرص مخدر، بحوزة عاطلين.

كما تمكنت الحملة من ضبط 40 قضية تموينية ، منهم 5 محاضر عرض لحوم مكشوفة للبيع ، و 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و15 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار، و10 محاضر لمزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص ، و 5 محاضر لسلع مجهولة المصدر، كما تمكنت الحملة من إزالة 105 حالة إشغالات الطريق.

وتمكنت الحملة المرورية من تحرير 1250مخالفة مرورية متنوعة ، وضبط 4 دراجات دراجات بخارية بدون لوحات معدنية.