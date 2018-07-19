ضبط مندوب بشركة استولى على سيارة محملة بالبضائع بمساعدة عامل فى المعادى

كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

ألقت مباحث قسم شرطة المعادي، القبض على مندوب بشركة استولى على سيارة محملة بالبضائع بمساعدة عامل.

تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا من وائل .ف.م. 37 سنة سائق بشركة يفيد باكتشافه سرقة السيارة عهدته الخاصة بالشركة عمله رقم أ ى 8275 نقل ماركة تويوتا ميكروباص كحلى اللون محمل عليها بضائع خاصة بالشركة عمله عبارة عن ( 6240 زجاجة مشروب طاقة " ريد بول " معبأين داخل 260 كرتونة تقدر قيمتها بحوالى 120 ألف جنيه ، حال توقفها امام مقر الشركة ، وفى وقت لاحق عثر على السيارة متروكة بمنطقة الفسطاط بدائرة قسم شرطة مصر القديمة خالية من حمولتها.

ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة وفحص العاملين الحاليين والسابقين بالشركة عمل المبلغ تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من محمد .غ.ي.غ. 35 سنة مندوب بذات الشركة، وعلاء .ا.ا.ن 32 سنة عامل، وتم ضبطهما ، وبمواجهتها اعترفا بارتكاب الواقعة وأضاف الأول أنه نظرا لطبيعة عمله بالشركة وعلمه بتوقف السيارة محملة بالبضائع امام مقرها فخطط للاستيلاء عليها ، وفى سبيل ذلك تمكن من مغافلة المبلغ واصطناع نسخة من مفتاح السيارة وتسليمه للثانى والذى قام بالاستيلاء على السيارة وتفريغها من البضاعة المحملة عليها وتركها بمنطقة العثور.

وأقر الثانى بأن البضاعة المستولى عليها طرف فتحي.ع.ق.م. 28 سنة عامل وباستهداف الأخير بإرشاد المتهمان المضبوطان تبين عدم تواجده و عثر بمسكنه على كافة المسروقات، وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، فتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق وجارى العمل على ضبط المتهم الهارب.