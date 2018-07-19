ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى و6 آلاف زجاجة عصير مغشوسة بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

تمكنت إدارة التموين بمركز البدارى بمحافظة أسيوط من ضبط 20 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و6 آلاف زجاجة عصير مغشوشة وعدد من المخالفات الأخرى خلال حملة تموينية مكبرة على المحال التجارية ومحال الجزارة والسلع الاستهلاكية بمركز البدارى.

كانت إدارة التموين برئاسة عصمت على مدير ادارة تموين البدارى قد شنت حملة مكبرة على محال الجزارة، ومحلات السلع الاستهلاكية وتمكنت من ضبط 20 كيلو من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى ، و6 آلاف زجاجة عصير مغشوشة، و90 كيلو مبيدات منتهية الصلاحية، و250 كيس بدرة مغشوشة، كما تم ضبط مصنع خراطيم بدون ترخيص وتم ضبط الكميات المصنعة ، كما تم تحرير 9 محاضر مخابز متنوعة وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.



اللحوم المضبوطة



العصائر المضبوطة



اللحوم المضبوطة



جانب من الخراطيم المضبوطة



كميات من العصير المضبوط