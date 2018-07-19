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الخميس، 19 يوليه 2018 03:10 م
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ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى و6 آلاف زجاجة عصير مغشوسة بأسيوط

الخميس، 19 يوليه 2018 02:17 م
ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى و6 آلاف زجاجة عصير مغشوسة بأسيوط جانب من اللحوم المضبوطة
أسيوط - هيثم البدرى
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تمكنت إدارة التموين بمركز البدارى بمحافظة أسيوط من ضبط 20 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و6 آلاف زجاجة عصير مغشوشة وعدد من المخالفات الأخرى خلال حملة تموينية مكبرة على المحال التجارية ومحال الجزارة والسلع الاستهلاكية بمركز البدارى.

كانت إدارة التموين برئاسة عصمت على مدير ادارة تموين البدارى قد شنت حملة مكبرة على محال الجزارة، ومحلات السلع الاستهلاكية وتمكنت من ضبط 20 كيلو من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى ، و6 آلاف زجاجة عصير مغشوشة، و90 كيلو مبيدات منتهية الصلاحية، و250 كيس بدرة مغشوشة، كما تم ضبط  مصنع خراطيم بدون ترخيص وتم ضبط الكميات المصنعة ، كما تم تحرير 9 محاضر مخابز متنوعة وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.

مصنع الخراطيم المضبوطة
اللحوم المضبوطة

 

العصائر المضبوطة
العصائر المضبوطة

 

اللحوم المضبوطة
اللحوم المضبوطة

 

جانب من الخراطيم المضبوطة
جانب من الخراطيم المضبوطة

 

كميات من العصير المضبوط
كميات من العصير المضبوط

 

بعض اللحوم المضبوطة
بعض العصائر المضبوطة

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