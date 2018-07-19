ضبط عصابة استولت على 200 ألف جنيه من سيارة مهندس بعد كسرها فى القطامية

إبراهيم أحمد – أحمد حربى

ألقت مباحث قسم شرطة القطامية، القبض على عصابة استولت على 200 ألف جنيه من سيارة مهندس بعد كسرها.

تلقى قسم شرطة القطامية بلاغا من عبد الحميد.ا.ع. 37 سنة مهندس بشركة يفيد أنه عقب سحبه مبلغ مالى 200,000 جنيه من أحد البنوك فى التجمع الخامس توجه للشركة عمله بالسيارة ملكه رقم ق د ص 2457 نبيتى اللون وترك السيارة أمام الشركة وبداخلها المبلغ المالى ، وعقب ذلك أخطره مسئول أمن الشركة بكسر الزجاج الجانبى للسيارة واكتشف سرقة المبلغ المالى من داخلها .

ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة تم تحديد السيارتين المستخدمتين فى ارتكابها وتبين أنهما السيارة رقم ف ل هـ 852 ماركة BYD أجرة بيضاء اللون، والسيارة رقم ب ف ب 582 ماركة هيونداى IX35 سوداء اللون.

بتكثيف التحريات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحمد.ع.ط. 45 سنة والسابق اتهامه فى 23 قضية اخرهم 2266 لسنة 1991م احداث القاهرة " نشل " مالك السيارة الاولى، ومحمد.ط.ا. 51 سنة نجار موبليا مسجل خطر سرقات عامة تحت رقم 16996 فئة " ج " والسابق اتهامه فى 45 قضية آخرها 3944 لسنة 2016م 6 أكتوبر ثان / جيزة " سرقة متنوعة "والمطلوب التنفيذ عليه القضية رقم 11384 لسنة 2015م النزهة " مخدرات " والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات و6 أحكام حبس جزئى " سرقة " بإجمالى حبس 5 سنوات ، مالك السيارة الثانية ، وهشام.ع.م. 49 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 14 قضيه أخرهم 5113 لسنة 2014م العاشر من رمضان / شرقية " سرقة بالإكراه".

تم ضبطهم حال استقلالهم السيارة رقم ج ف هـ 469 ماركة BYD أجرة بيضاء اللون "ملك وقيادة المتهم الثالث " ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب " التتبع وكسر الزجاج " باستخدام السيارتين ملك المتهمين الأول والثانى واقتسامهم المبلغ المستولى عليه فيما بينهم .

تم بإرشادهم ضبط السيارتين المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة ومبلغ مالى 10 آلاف جنيه بمسكن المتهم الأول ومبلغ مالى 70 الف جنيه، وعدد 2 جهاز كمبيوتر " لاب توب " بمسكن المتهم الثانى ومبلغ مالى 65 الف جنيه بمسكن المتهم الثالث وكيس بلاستيك بداخله كمية من كسر البوجيهات والمستخدم فى كسر زجاج السيارة ، وأقروا أن المبالغ المضبوطة من متحصلات الواقعة وإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية وتسديد المتهمين الأول والثانى أقساط السيارتين المضبوطتين بواقع 13 الف للسيارة الاولى ، 25 الف للسيارة الثانية كما أقر المتهم الثانى بشرائه جهازى الكمبيوتر المضبوطان من متحصلات الواقعة .

باستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.