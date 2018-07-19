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ضبط عاطلين بحوزتهما سلاح نارى وهيروين فى الإسماعيلية

الخميس، 19 يوليه 2018 10:57 ص
ضبط عاطلين بحوزتهما سلاح نارى وهيروين فى الإسماعيلية العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القصاصين ومركز التل الكبير من القبض على عاطلين بحوزتهما سلاح نارى "فرد خرطوش" و 2 طلقة من ذات العيار وكميات من مخدر الهيروين فى واقعتين منفصلتين بحملة أمنية. 
 
وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد محمد جميل رئيس مباحث مركز القصاصين ومعاونيه بضبط المتهم "سليمان.س.ع"35  عاما عاطل ومقيم مدينة نصر القاهرة بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و2 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 150 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.
 
كما تمكن الرائد أحمد شطا رئيس مباحث التل الكبير ومعاونيه من القبض على المتهم "محمد.س.س"37 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته 25 لفافة من مخدر الهيروين وزنت حوالى 25 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.
 
تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهما المحاضر اللازمة بواقعتى الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
 
 

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