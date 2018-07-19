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الخميس، 19 يوليه 2018 12:32 م
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ضبط أسلحة نارية وتنفيذ أحكام فى حملة أمنية بالجيزة

الخميس، 19 يوليه 2018 11:20 ص
ضبط أسلحة نارية وتنفيذ أحكام فى حملة أمنية بالجيزة سلاح مضبوط-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ضبطت الإدارة العامة لمباحث الجيزة 48 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص، وتنفيذ 240 حكما قضائيا، بينهم أحكام بالسجن المؤبد، خلال حملة أمنية استهدفت قطاعى شمال وجنوب المحافظة. 
 
كما أسفرت الحملة عن ضبط 76 قضية تموينية، احتوت على كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وإغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة، بالإضافة إلى ضبط مواد غذائية مدعمة بحوزة عدد من التجار قبل بيعها بالسوق السوداء. 
 
وأزال ضباط شرطة المرافق 680 مخالفة تعدى وإشغال طريق، فى حملة استهدفت المنطقة الآثرية بالهرم، والطريق الدائرى، ومحيط محطات المترو، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق. 
 
 

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