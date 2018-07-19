صور.. 58 لاعبا للتايكوندو والمصارعة ضمن مشروع الموهوبين رياضيا فى قنا

قنا – هند المغربي

اختبرت هيئة الرقابة الإدارية فرع قنا، اليوم الخميس، بالتنسيق ومديرية الشباب والرياضة، 58 رياضيا ضمن المشروع القومى للموهوبين.

شهدت الصالة المغطاة بمعسكر قنا الدائم اختبارات الموهوبين رياضيا تحت رعاية هيئة الرقابة الإدارية بإشراف اللواء أدهم الفاتح رئيس فرع الهيئة بقنا، والمقدم إبراهيم عبد المنعم عضو الهيئة، وتم اختبار 50 لاعبا فى رياضة التايكوندو و 8 لاعبين فى المصارعة من مواليد 2003 حتى مواليد 2007 وأجرى عدد من المدربين المتخصصين فى اللعبتين الاختبارات العملية للمشاركين لتحديد قدراتهم و مهاراتهم و اختيار الأفضل للوصول للمراحل المقبلة.

كانت المرحله الأولى للمشروع القومى لاختيار الموهوبين رياضيا قد بدأت باختبار ألفين و222 طالبا وطالبة بمراكز قنا و قوص و قفط و نقادة فى ألعاب كرة اليد – كرة السلة – ألعاب قوى – رفع الأثقال – تنس طاولة – التايكوندو – الملاكمة – الجودو – المصارعة وتصفيتهم إلى 900 لاعب.