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الخميس، 19 يوليه 2018 07:58 م
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صور.. مليون و600 ألف جنيه تكلفة ساحة سيارات الطلاب بجامعة سوهاج الجديدة

الخميس، 19 يوليه 2018 07:26 م
صور.. مليون و600 ألف جنيه تكلفة ساحة سيارات الطلاب بجامعة سوهاج الجديدة ساحة انتظار سيارات الطلاب بجامعة سوهاج الجديدة
سوهاج محمود مقبول
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تفقد اليوم الخميس الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مظلات ساحة الانتظار الخاصة بسيارات الطلاب داخل مقر الجامعة بمدينة سوهاج الجديدة.
 
وقال رئيس الجامعة، إن فكرة إنشاء المظلات الخاصة بالساحة جاءت لحماية سيارات الطلبة والطالبات من الانتظار خارج الجامعة، وكذلك حمايتها من آشعة الشمس.
 
وأضاف عزيز أن تكلفة ساحة الانتظار والمظلات مليون و600 ألف جنيه، تسمح بانتظار 80 سيارة، لافتا إلى أن سيارات الطلاب مسموح فقط لها بالدخول لمقر الجامعة الجديدة للتوجه إلى تلك الساحة وتركها، وعدم السير بها فى طرقات وشوارع الجامعة المختلفة.
 
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ساحة انتظار سيارات الطلاب بجامعة سوهاج الجديدة
 
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ساحة انتظار سيارات الطلاب بجامعة سوهاج الجديدة

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جولة تفقدية لساحة انتظار سيارات الطلاب بجامعة سوهاج الجديدة

 


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