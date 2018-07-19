صور.. محافظ كفر الشيخ يسلم 13 وحدة سكنية لمستحقى "الإسكان الاجتماعى"

كفر الشيخ – محمد سليمان

سلم اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، 13 وحدة سكنية، فى المرحلة الأولى على المستحقين بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة دسوق، وهم نوال عبدالله محمد مرسى مرجان ، آية إبراهيم محمود إبراهيم بظاظو، هانى إبراهيم إبراهيم محمد الصعيدى، رمضان رجب عزام مهدى، أشواق محمد عبدالحميد إبراهيم، مجمد كامل أحمد رمضان، أحمد المغاورى الشحات عبدالمجيد، فوزى محمد فوزى الصاوى، السيد المغاورى الشحات عبدالمجيد، حسام محمد عبد العاطى .

ويتابع محافظ كفرالشيخ، أعمال مشروع تحيا مصر لإسكان الشباب الذى أطلق إشارة البدء فى تنفيذه منذ قرابة شهرين، الذى يعد أكبر تجمع سكنى للشباب، على مساحة 15 فدان ، لإنهاء مشكلة الاسكان المستمرة منذ عام 2004، لافتا ان مشروع " تحيا مصر" لإسكان الشباب بكفرالشيخ، مشروع إسكان متكامل يتم تنفيذه على الطراز الحديث لإقامة 60عمارة سكنية، كمرحلة أولى على مساحة 41623 م2، فضلاً عن مساحة الأبراج البالغة 7188 م2 ، بإجمالى 1340 وحدة سكنية كاملة التشطيب، و 686 محل تجارى، مرحلة أولى.

وأكد أنه يتم تخصيص 5 افدنة أخرى بنفس الموقع، لضمها لمشروع تحيا مصر لإسكان الشباب، بالإضافة الى تخصيص 5 مواقع أخرى بمدينة كفرالشيخ، لإنهاء أزمة الإسكان بمدينة كفرالشيخ المستمرة منذ عام 2004م، حيث يولى اهتماما كبيرا لمرفق الاسكان لإنهاء معاناة آلاف الشباب التى استمرت لسنوات طويلة، ويتم أيضا إنشاء مشروع المرحلة الثالثة للإسكان بمدينة كفرالشيخ والذى يشمل 12 الف وحدة سكنية لحاجزى الـ 5 و 9 الاف جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ 3020 وحدة سكنية فى المرحلة الأولى والثانية، بالإضافة الى اقامة وحدات اسكان على الأراضى الغير مستغلة بقطاع الإنتاج، على مساحة 120 فدان ضمن بروتوكول وزارة الزراعة، فى نطاق مدينة كفرالشيخ.

وأشار المحافظ إلى إنهاء العديد من المعوقات خلال الفترة الماضية وإرساء إنجازات تحققت على الأرض، منها فك قيود الارتفاعات، إنهاء المخططات التفصيلية بعدد من المدن، وتوقيع بروتوكول وزارة الأوقاف التاريخى، وهيئة السكة الحديد، ووزارة الاتصالات، وقريبا توقيع بروتوكول وزارة الزراعة لتخصيص عدد من قطع الأراضى للإسكان، وتشغيل المشروعات المتوقفة منه مركز الأورام ومتحف كفرالشيخ الإقليمى، واسترداد أراضى أملاك الدولة.

جاء ذلك بحضور، اللواء حمدى الحشاش، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة دسوق، والمهندس جمال العتيقى، وكيل وزارة الإسكان بكفرالشيخ، والعميد سيد أحمد محمد سيد أحمد، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية .



جانب من توزيع عقود 13 وحدة سكنية



جانب من توزيع الوحدات السكنية