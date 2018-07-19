صور.. محافظ كفر الشيخ يحيل 20 طبيبا بمستشفى سيدى سالم للتحقيق

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ ، اليوم الخميس، مستشفى سيدى سالم المركزى ، للاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية بالمستشفى، وأقسام الاستقبال، وشئون العاملين ، والآشعة ، وسأل المرضى عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم بالمستشفى، موجها بسرعة حل مشاكل المواطنين والتواصل معهم .

وقرر محافظ كفرالشيخ إحالة 20 طبيبا، بالإضافة إلى إداريين، و 4 من هيئة التمريض بالمستشفى للتحقيق وذلك لتغيبهم عن العمل، موجها بتكثيف المرور والمتابعة على المستشفيات والوحدات الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين، مؤكداً أنه لن يسمح بالتقصير تجاه تقديم الخدمة الصحية المتميزة لأهالينا بكفرالشيخ.

قال محافظ كفرالشيخ، إن القطاع الطبى وتطويره ومتابعة تشغيله من أولى أولوياته بالمحافظة وأن الفترة الماضية شهدت افتتاح مستشفى كفرالشيخ الجامعى بتكلفة 400 مليون جنيه، وافتتاح مستشفى سيدى غازى وبرج البرلس المركزى بتكلفة 400 مليون جنيه، كما أن مستشفى قلين وبلطيم المركزى جاهز للافتتاح، ونسبة التنفيذ بمستشفى بيلا المركزى بلغت 40%، وجارى طرح مستشفى الرياض المركزى، بالتزامن، توفير الكوادر الطبية المدربة، مع فتح عدد من فصول مدارس التمريض، لتوفير هيئة التمريض اللازمة للتشغيل .

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، موقع إنشاء أبراج المدينة للإسكان بسيدى سالم، على مساحة 2400م2 بتكلفة 37 مليون جنيه، والتى تتضمن ثلاثة أبراج، بارتفاع 9 طوابق فضلاً عن إنشاء جراج للسيارات بالدور الأرضى، وبها 62 محل تجارى، 22 وحدة ادارية، 104 وحدة سكنية، على تستغرق مدة التنفيذ 24 شهراً ، ، تنفذها شركة الدلتا للإسكانوالتشييد.

جاء ذلك خلال جولة اللواء السيد نصر، بسيدى سالم لافتتاح عدد من المدارس ومتابعة الخدمات بسيدى سالم، بحضور اللواء على صلاح، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، والمهندس على عبد الستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، اللواء شكرى الجندى، العميد سيد أحمد محمد سيد أحمد، المحاسب محمد عبيدى، أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.



محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى سيدى سالم المركزى



تفقد المحافظ للمستشفى



محافظ كفر الشيخ يتابع موقع إنشاء أبراج سكنية