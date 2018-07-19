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الخميس، 19 يوليه 2018 03:54 م
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صور.. عرض "Story Water" فى مهرجان المسرح الدولى بأفينيون فرنسا يبهر الحضور

الخميس، 19 يوليه 2018 02:20 م
صور.. عرض "Story Water" فى مهرجان المسرح الدولى بأفينيون فرنسا يبهر الحضور مهرجان المسرح الدولn فn أفينيون
كتبت : شيماء عبد المنعم - تصوير: أ ف ب
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عرضت أمس الأربعاء مسرحية "Story Water" للمخرج الفرنسى إيمانويل جات، والتى قدم أبطالها عدد من لوحات الرقص المعاصر، وذلك خلال مهرجان المسرح الدولى الثانى والسبعين فى بلدة أفينيون جنوب شرق فرنسا.
 
و مهرجان أفينيون الدولى للمسرح -أشهر مهرجان مسرحى فى العالم- وتشارك مصر خلال هذه الدورة  بعرض مسرحى وحيد بعنوان "ماما" تأليف وإخراج أحمد العطار صاحب فرقة "المعبد" ويشارك فى العرض نخبة من النجوم، منهم الفنان رمزى لينر والفنانة القديرة منحة البطراوى والفنانين بطرس غالى ومحمد حاتم وناندا محمد ومنى سليمان .
 
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