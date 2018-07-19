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الخميس، 19 يوليه 2018 09:01 ص
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صور.. زعيمة ميانمار تشارك فى إحياء اليوم الوطنى للشهداء

الخميس، 19 يوليه 2018 08:05 ص
صور.. زعيمة ميانمار تشارك فى إحياء اليوم الوطنى للشهداء مستشارة الدولة فى ميانمار، أونج سان سو كي
كتب عبد الوهاب الجندى
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شاركت مستشارة الدولة فى ميانمار، أونج سان سو كي، فى إحياء اليوم الوطنى للشهداء فى ميانمار الموافق 19 يوليو من كل عام، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز.

ويوم الشهداء، فى ميانمار، هو عطلة وطنية بورمية يحتفل بها في 19 يوليو لإحياء ذكرى الجنرال أونج سان والد زعيمة ميانمار، وسبعة قادة آخرين من الحكومة المؤقتة ما قبل الاستقلال، اغتيلوا جميعهم عام 1947.

ومن المعتاد أن يقوم مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى بزيارة ضريح الشهداء في يانجون في صباح يوم 19 يوليو من كل عام.

أونج سان سو كي تسجد في المعبد
أونج سان سو كي تسجد في المعبد

 

أونج سان سو كي تؤدي الطقوس الدينية
أونج سان سو كي تؤدي الطقوس الدينية

 

أونج سان سو كي
أونج سان سو كي

 

زعيم ميانمار تشارك في اليوم الوطنى
زعيم ميانمار تشارك في اليوم الوطنى

 

 


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ميانمار

زعيمة ميانمار

أونج سان سو كي

اليوم الوطنى للشهداء فى ميانمار




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