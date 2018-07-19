صور.. زعيمة ميانمار تشارك فى إحياء اليوم الوطنى للشهداء

كتب عبد الوهاب الجندى

شاركت مستشارة الدولة فى ميانمار، أونج سان سو كي، فى إحياء اليوم الوطنى للشهداء فى ميانمار الموافق 19 يوليو من كل عام، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز.

ويوم الشهداء، فى ميانمار، هو عطلة وطنية بورمية يحتفل بها في 19 يوليو لإحياء ذكرى الجنرال أونج سان والد زعيمة ميانمار، وسبعة قادة آخرين من الحكومة المؤقتة ما قبل الاستقلال، اغتيلوا جميعهم عام 1947.

ومن المعتاد أن يقوم مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى بزيارة ضريح الشهداء في يانجون في صباح يوم 19 يوليو من كل عام.



أونج سان سو كي تسجد في المعبد



أونج سان سو كي تؤدي الطقوس الدينية



أونج سان سو كي