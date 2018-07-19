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صور.. حفاوة كبيرة فى استقبال الرئيس السيسى وحرمه لدى وصولهما السودان

الخميس، 19 يوليه 2018 07:52 م
صور.. حفاوة كبيرة فى استقبال الرئيس السيسى وحرمه لدى وصولهما السودان حفاوة كبيرة فى استقبال الرئيس السيسى وحرمه
الخرطوم – محمد الجالى
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محمد-الجالى
 

شهد مطار الخرطوم، مراسم استقبال رسمية، للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقرينته السيدة انتصار السيسى، بحفاوة شديد، حيث كان استقبالا مشرفا بالورود والسجاد الحمراء على سلم الطائرة، وهى الزيارة الأولى للرئيس السيسى إلى الخرطوم فى ولايته الثانية.

 

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبدالفتاح السيسى، لدى وصوله العاصمة السودانية الخرطوم، حيث كان فى مقدمة مستقبلى الرئيس السيسى، لدى وصوله مطار الخرطوم، الرئيس السودانى عمر البشير، وحرمه، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى للبلدين.

 

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته البالغة بزيارته للسودان الشقيق، موضحًا أن الروابط بين مصر والسودان قوية وراسخة وخالدة مثل نهر النيل.

 

وأضاف الرئيس السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" و"تويتر"، قائلا: "سعادتى بالغة بزيارتى للسودان الشقيق.. الروابط بين مصر والسودان خالدة كمجرى النيل شريان الحياة والأخوة بين البلدين".

 

ويعقد الرئيس السيسي مع نظيره السودانى قمة مشتركة، لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون المشترك بينهما فى كافة المجالات، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الإفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

تأتى زيارة الرئيس السيسي للخرطوم فى إطار مواصلة التشاور بين الرئيسين، وبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية التى تربط بين البلدين فى كل المجالات، وبما يسهم فى تحقيق مصالح الشعبين المصرى والسودانى الشقيقين.

 

ومن المقرر أن تتناول مباحثات الرئيسين السيسي والبشير تفعيل كل مسارات التعاون الثنائى، والمضى قدما نحو مزيد من توطيد وترسيخ التعاون القائم بين البلدين الشقيقين، فضلا عن التشاور حول التحديات التى تواجه البلدين فى محيطهما الإقليمى وكيفية مجابهتها، وكذا التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

صور الرئيس السيسي يبدأ زيارة رسمية للسودان لمدة يومين (1)
 

 

صور الرئيس السيسي يبدأ زيارة رسمية للسودان لمدة يومين (2)
 

 

صور الرئيس السيسي يبدأ زيارة رسمية للسودان لمدة يومين (3)
 

 

صور الرئيس السيسي يبدأ زيارة رسمية للسودان لمدة يومين (4)
 

 

صور الرئيس السيسي يبدأ زيارة رسمية للسودان لمدة يومين (5)
 

 

صور الرئيس السيسي يبدأ زيارة رسمية للسودان لمدة يومين (6)

 

صور الرئيس السيسي يبدأ زيارة رسمية للسودان لمدة يومين (7)
 

 

صور الرئيس السيسي يبدأ زيارة رسمية للسودان لمدة يومين (8)
 

 

صور الرئيس السيسي يبدأ زيارة رسمية للسودان لمدة يومين (9)
 

 

صور الرئيس السيسي يبدأ زيارة رسمية للسودان لمدة يومين (10)
 

 


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