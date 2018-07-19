صور.. انطلاق فعاليات اللجنة العربية المشاركة للبريد بحضور 15 دولة

الإسكندرية - جاكلين منير

انطلقت، صباح اليوم، فعاليات الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة العربية الدائمة للبريد التى تستضيفها محافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وعصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، وعدد من ممثلى 15 دولة عربية، وذلك تمهيدا للمؤتمر العالمى لهيئات البريد، الذى سوف يعقد فى سبتمر المقبل بمدينة أديس أبابا.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن البريد المصرى منذ إنشاىة منبر للتطوير والتجديد، مؤكدا عراقة مؤسسة هيئة البريد المصرية، وأن طابع البريد سيظل السفير الدائم بين الدول العربية، قائلا: تعلقت كثيرا بطوابع البريد منذ صغرى والتى كانت تحوى صورا تعبر عن المناسبات المختلفة، وتعلمت منها أعلام دول العالم المختلفة.

وأكد أن هيئة البريد تواجه تحديات التطور التكنولوجى لكن الكيانات البريدية العربية استطاعت أن تواجه هذا التحدى بنجاح، ولابد من المزيد من الإصرار على مواصلة النجاح وتطوير الخدمات المقدمة فى مختلف الدول العربية، مؤكدا أهمية تنمية العنصر البشرى والتدريب المستمر لتطوير المهارات.

من جانبه قال الدكتور عصام الصغير رئيس هيئة البريد المصرى إن البريد يواجه العديد من التحديات فى مصر التكنولوجية بعد أن أصبح منصة ويمتلك 4 آلاف فرع بإجمالى 50 ألف موظف فى جميع أنحاء الجمهورية، متصلة بشبكة تكنولوجية واحدة تقدم كل الخدمات الحكومية.

وأكد أهمية تحويل مكاتب البريد إلى تكنولوجية لمواجهه اقتصاديات السوق المفتوح، مؤكدا أن التحول التكنولوجى أصبح ضرورة ملحة، وأشار إلى أن البريد طور العديد من مكاتبه خلال السنوات الماضية.

وأضاف خالد فودة مدير إدارة الاتصالات والبريد فى جامعة الدول العربية، أن مصر على مقبلة مرحلة تكنولوجية متطورة، مؤكدا أن اقتصاد المعرفة يفعله موارده العلمية إذا تمت تنميتها، وأشار إلى أن مصر تشهد تطورا اقتصاديا، لفت أنظار دول العالم، وتسير مصر على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى بلوغها فى 2030.

وأكد أهمية تفعيل دور الخدمات البريدية فى تعزيز الشمول المالى وتفعيل الاقتصاد الرقمى بين الدول العربية لتفعيل المنظومة فى العالم العربى.



















































